Глава МВФ Георгиева планирует посетить Украину, сообщили Bloomberg - РИА Новости, 16.10.2025
00:18 16.10.2025
Глава МВФ Георгиева планирует посетить Украину, сообщили Bloomberg
в мире
киев
украина
кристалина георгиева
мвф
в мире, киев, украина, кристалина георгиева, мвф
В мире, Киев, Украина, Кристалина Георгиева, МВФ
Глава МВФ Георгиева планирует посетить Украину, сообщили Bloomberg

Bloomberg: глава МВФ Георгиева планирует посетить Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Кристалина Георгиева. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева планирует посетить Украину, чтобы поддержать амбиции Киева по получению нового кредитного пакета, дата возможного визита еще не определена, передает агентство Блумберг со ссылкой на интервью с представителем организации.
"Глава Международного валютного фонда планирует посетить Украину, чтобы укрепить амбиции Киева по получению нового кредитного пакета", - пишет агентство.
По словам источников, поездка планируется в ближайшие месяцы.
В последний раз Георгиева приезжала в Киев в феврале 2023 года.
