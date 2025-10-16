https://ria.ru/20251016/mvd-2048647418.html
МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за перекрытие дороги в Тбилиси, пишут СМИ
Председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен оштрафовали в Грузии за перекрытие дороги во время митинга, передает грузинский Первый... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:55:00+03:00
2025-10-16T15:55:00+03:00
2025-10-16T17:34:00+03:00
в мире
грузия
финляндия
тбилиси
обсе
грузия
финляндия
тбилиси
В мире, Грузия, Финляндия, Тбилиси, ОБСЕ
Грузинский Первый канал: главу ОБСЕ оштрафовали за перекрытие дороги в Тбилиси