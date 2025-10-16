Рейтинг@Mail.ru
МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за перекрытие дороги в Тбилиси, пишут СМИ
15:55 16.10.2025 (обновлено: 17:34 16.10.2025)
МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за перекрытие дороги в Тбилиси, пишут СМИ
Председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен оштрафовали в Грузии за перекрытие дороги во время митинга, передает грузинский Первый... РИА Новости, 16.10.2025
МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за перекрытие дороги в Тбилиси, пишут СМИ

Элина Валтонен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Элина Валтонен. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 16 окт — РИА Новости. Председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен оштрафовали в Грузии за перекрытие дороги во время митинга, передает грузинский Первый канал.
"Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен была оштрафована на пять тысяч лари за незаконное перекрытие дороги на проспекте Руставели. Эту информацию подтверждает Министерство внутренних дел Грузии", — говорится в сообщении.
Антиправительственные акции проходят в Тбилиси ежедневно. Хотя митингующих немного, часть проспекта Руставели перед зданием парламента ежедневно перекрывается. Валтонен 14 октября побывала на митинге, пообщалась с его участниками и выразила им поддержку.
Власти Грузии осудили действия Валтонен. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, это означает, что она поддерживает организаторов насильственного переворота. МИД Грузии уже направил в ОБСЕ ноту протеста.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
