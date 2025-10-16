МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд призывников

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Информация о введении временных ограничений на выезд из России для мужчин призывного возраста не соответствует действительности, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

« "В Сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста. <…> Официальные органы уже опровергли его подлинность", — говорится в публикации.

Такие сообщения появлялись в разных регионах, в том числе в Пермском и Ставропольском краях , а также в Мурманской области , уточнили в МВД.

Там подчеркнули, что никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно-правовые акты публикуются в государственных информационных системах и на официальных порталах.

Поэтому проверять сведения нужно по официальным источникам — на сайтах органов власти и в официальных СМИ, рекомендовали киберполицейские.