МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд призывников
08:39 16.10.2025 (обновлено: 14:04 16.10.2025)
МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд призывников
МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд призывников - РИА Новости, 16.10.2025
МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд призывников
Информация о введении временных ограничений на выезд из России для мужчин призывного возраста не соответствует действительности, предупредили в управлении по... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:39:00+03:00
2025-10-16T14:04:00+03:00
пермский край
мурманская область
ставропольский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
пермский край
мурманская область
ставропольский край
пермский край, мурманская область, ставропольский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Пермский край, Мурманская область, Ставропольский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд призывников

МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд мужчин призывного возраста

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Информация о введении временных ограничений на выезд из России для мужчин призывного возраста не соответствует действительности, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"В Сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста. <…> Официальные органы уже опровергли его подлинность", — говорится в публикации.

Такие сообщения появлялись в разных регионах, в том числе в Пермском и Ставропольском краях, а также в Мурманской области, уточнили в МВД.
Там подчеркнули, что никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно-правовые акты публикуются в государственных информационных системах и на официальных порталах.
Поэтому проверять сведения нужно по официальным источникам — на сайтах органов власти и в официальных СМИ, рекомендовали киберполицейские.
С 1 октября в России начался осенний призыв. До конца года планируется отправить в армию 135 тысяч человек. Призывников оповещают как электронными, так и бумажными повестками. При неявке без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры. Если человек, получивший повестку, по каким-либо причинам не отправился проходить службу в этом призыве, то его направят в следующем.
Пермский крайМурманская областьСтавропольский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
