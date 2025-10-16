https://ria.ru/20251016/mvd-2048532286.html
МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд призывников
МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд призывников
МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд призывников
Информация о введении временных ограничений на выезд из России для мужчин призывного возраста не соответствует действительности, предупредили в управлении по... РИА Новости, 16.10.2025
пермский край
мурманская область
ставропольский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд призывников
МВД предупредило о фейке об ограничениях на выезд мужчин призывного возраста
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Информация о введении временных ограничений на выезд из России для мужчин призывного возраста не соответствует действительности, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«
"В Сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста. <…> Официальные органы уже опровергли его подлинность", — говорится в публикации.
Такие сообщения появлялись в разных регионах, в том числе в Пермском и Ставропольском краях
, а также в Мурманской области
, уточнили в МВД.
Там подчеркнули, что никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно-правовые акты публикуются в государственных информационных системах и на официальных порталах.
Поэтому проверять сведения нужно по официальным источникам — на сайтах органов власти и в официальных СМИ, рекомендовали киберполицейские.
С 1 октября в России
начался осенний призыв. До конца года планируется отправить в армию 135 тысяч человек. Призывников оповещают как электронными, так и бумажными повестками. При неявке без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры. Если человек, получивший повестку, по каким-либо причинам не отправился проходить службу в этом призыве, то его направят в следующем.