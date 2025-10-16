Рейтинг@Mail.ru
Под Белгородом погиб мужчина, доставлявший из Москвы гумпомощь
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 16.10.2025 (обновлено: 02:59 17.10.2025)
Под Белгородом погиб мужчина, доставлявший из Москвы гумпомощь
Под Белгородом погиб мужчина, доставлявший из Москвы гумпомощь
Под Белгородом погиб мужчина, доставлявший из Москвы гумпомощь

Гладков: под Белгородом от удара БПЛА погиб доставлявший гумпомощь житель Москвы

БЕЛГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Мужчина из Москвы, который привез гуманитарную помощь в Белгородскую область, погиб 13 октября при ударе дрона ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что трагедия произошла в селе Дорогощь Грайворонского округа. Установить личность погибшего удалось только в среду.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
