Под Белгородом погиб мужчина, доставлявший из Москвы гумпомощь
Под Белгородом погиб мужчина, доставлявший из Москвы гумпомощь - РИА Новости, 17.10.2025
Под Белгородом погиб мужчина, доставлявший из Москвы гумпомощь
Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-16T23:26:00+03:00
2025-10-16T23:26:00+03:00
2025-10-17T02:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
москва
белгородская область
Под Белгородом погиб мужчина, доставлявший из Москвы гумпомощь
Гладков: под Белгородом от удара БПЛА погиб доставлявший гумпомощь житель Москвы