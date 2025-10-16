Москва и Белград ищут решения для преодоления санкций США, заявили в МИД

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москва и Белград продолжают совместный поиск оптимального решения для преодоления проблем, созданных администрацией США санкциями против российско-сербского предприятия "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), предстоит непростая работа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В нынешних условиях нам и нашим сербским партнерам приходится искать оптимальное решение, чтобы преодолеть искусственно созданные американской администрацией проблемы... Убеждены, что сербские друзья, как и мы, искренне заинтересованы в том, чтобы оградить наше двустороннее сотрудничество от внешних посягательств. Что касается конкретно НИС, то продолжаем в тесном контакте с Белградом поиск оптимального решения... Предстоит непростая работа", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что опираться в поиске решения стороны будут на межправительственное соглашение 2008 года с обязательным учетом интересов России и Сербии, Москва всегда ответственно подходила к выстраиванию работы НИС, а также отдавала себе отчет, насколько значимо во всех смыслах для Белграда успешное функционирование этого предприятия.
По словам Захаровой, энергетика остается одним из ключевых направлений российско-сербского взаимодействия, на протяжении десятилетий Россия является надежным поставщиком углеводородов в Сербию, обеспечивает энергетическую стабильность этой дружественной страны как необходимое условие ее конкурентоспособного экономического развития.
"В свое время именно благодаря усилиям российского инвестора НИС из убыточной компании превратилась в современную и эффективную структуру нефтеперерабатывающего сектора, лидера отрасли на Балканах. Напомним, что приватизация этой компании была оформлена российско-сербским межправсоглашением от 2008 года, тогда как Вашингтон никогда не имел к сделке никакого отношения", - добавила официальный представитель МИД России.
NIS утром 9 октября сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. В пятницу состоялось внеочередное заседание совета директоров NIS по инициативе сербских членов совета, посвященное планам работы в условиях санкций.