Москва и Белград ищут решения для преодоления санкций США, заявили в МИД

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Москва и Белград продолжают совместный поиск оптимального решения для преодоления проблем, созданных администрацией США санкциями против российско-сербского предприятия "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), предстоит непростая работа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, энергетика остается одним из ключевых направлений российско-сербского взаимодействия, на протяжении десятилетий Россия является надежным поставщиком углеводородов в Сербию, обеспечивает энергетическую стабильность этой дружественной страны как необходимое условие ее конкурентоспособного экономического развития.