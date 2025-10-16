Рейтинг@Mail.ru
В Москве вынесли приговор по делу о массовом отравлении шаурмой - РИА Новости, 16.10.2025
17:02 16.10.2025
В Москве вынесли приговор по делу о массовом отравлении шаурмой
В Москве вынесли приговор по делу о массовом отравлении шаурмой - РИА Новости, 16.10.2025
В Москве вынесли приговор по делу о массовом отравлении шаурмой
Суд в Москве приговорил к принудительным работам предпринимателя и повара по делу о массовом отравлении шаурмой в кафе на севере столицы в 2024 году, когда... РИА Новости, 16.10.2025
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве вынесли приговор по делу о массовом отравлении шаурмой

В Москве предпринимателя и повара осудили за массовое отравление шаурмой

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к принудительным работам предпринимателя и повара по делу о массовом отравлении шаурмой в кафе на севере столицы в 2024 году, когда пострадали более 25 человек, сообщают пресс-службы прокуратуры и суда.
"С учетом позиции Тимирязевской межрайонной прокуратуры 43-летней индивидуальный предприниматель Элдар Сардаров и 25-летний повар-продавец Далер Имомов признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Заведение быстрого питания, в котором посетители отравились шаурмой. Егорьевск, Московская область - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Подмосковье 17 человек отравились шаурмой
20 мая, 13:05
20 мая, 13:05
В пресс-службе суда уточнили, что Сардаров приговорен к 2,5 годам, а Имомов к 2 годам принудительных работ.
Как было установлено в суде, индивидуальный предприниматель организовал в четырех точках общественного питания на территории Северного административного округа производство шаурмы и хранение ее ингредиентов. Помещения были оборудованы минимальным набором необходимого инвентаря. С гражданами, привлеченными для работы поварами-продавцами, не были оформлены трудовые отношения, у них отсутствовали личные медицинские книжки, медицинские осмотры и гигиеническое обучение они не проходили.
Сардаров и Имомов с 1 по 16 июля 2024 года приготовили с нарушением санитарных норм и правил из полуфабрикатов шаурму, а затем хранили и продавали продукцию потребителям в точках быстрого питания на Дмитровском и Коровинском шоссе, а также в двух помещениях на улице Клязьминская.
Согласно заключениям экспертизы, в образцах соуса и мяса на вертеле, изъятых в помещениях быстрого питания, обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии сальмонеллы.
После употребления шавермы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось 26 человек, у которых выявлено инфекционное заболевание различных форм и степеней тяжести.
Ранее суд в Москве вынес обвинительные приговоры в отношении шестерых фигурантов другого дела о массовом отравлении шаурмой в кафе в 2023 году. Они получили реальные сроки, но были отпущены из зала суда в связи с отбытым сроком заключения.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Фигуранты дела о массовом отравлении шаурмой в Курске не признали вину
14 октября 2024, 20:30
14 октября 2024, 20:30
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
