В Москве вынесли приговор по делу о массовом отравлении шаурмой

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к принудительным работам предпринимателя и повара по делу о массовом отравлении шаурмой в кафе на севере столицы в 2024 году, когда пострадали более 25 человек, сообщают пресс-службы прокуратуры и суда.

"С учетом позиции Тимирязевской межрайонной прокуратуры 43-летней индивидуальный предприниматель Элдар Сардаров и 25-летний повар-продавец Далер Имомов признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда уточнили, что Сардаров приговорен к 2,5 годам, а Имомов к 2 годам принудительных работ.

Как было установлено в суде, индивидуальный предприниматель организовал в четырех точках общественного питания на территории Северного административного округа производство шаурмы и хранение ее ингредиентов. Помещения были оборудованы минимальным набором необходимого инвентаря. С гражданами, привлеченными для работы поварами-продавцами, не были оформлены трудовые отношения, у них отсутствовали личные медицинские книжки, медицинские осмотры и гигиеническое обучение они не проходили.

Сардаров и Имомов с 1 по 16 июля 2024 года приготовили с нарушением санитарных норм и правил из полуфабрикатов шаурму, а затем хранили и продавали продукцию потребителям в точках быстрого питания на Дмитровском и Коровинском шоссе, а также в двух помещениях на улице Клязьминская.

Согласно заключениям экспертизы, в образцах соуса и мяса на вертеле, изъятых в помещениях быстрого питания, обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии сальмонеллы.

После употребления шавермы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось 26 человек, у которых выявлено инфекционное заболевание различных форм и степеней тяжести.