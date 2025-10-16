Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 16.10.2025
07:49 16.10.2025 (обновлено: 07:55 16.10.2025)
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Небольшой дождь ожидается местами в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 16.10.2025
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Леус: в Москве в четверг ожидается небольшой дождь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЖенщина во время дождя в Москве
Женщина во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Женщина во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Небольшой дождь ожидается местами в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион окажется на пути теплого атмосферного фронта, приближающегося с запада. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная, в начале дня, с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Днем в Москве плюс 5 - плюс 7, в Подмосковье от плюс 3 до плюс 8 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся в пределах нормы, к вечеру они составят 746 миллиметров ртутного столба.
Люди в морозный день на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Синоптики отметили заморозки в Москве минувшей ночью
Общество Москва Московская область (Подмосковье) Михаил Леус
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
