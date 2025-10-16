https://ria.ru/20251016/moskva-2048529031.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Небольшой дождь ожидается местами в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 16.10.2025
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
