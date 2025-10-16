Рейтинг@Mail.ru
Москва реализовала на торгах 48 нежилых зданий с начала года - РИА Новости, 16.10.2025
09:15 16.10.2025
Москва реализовала на торгах 48 нежилых зданий с начала года
Москва реализовала на торгах 48 нежилых зданий с начала года - РИА Новости, 16.10.2025
Москва реализовала на торгах 48 нежилых зданий с начала года
За девять месяцев текущего года Москва продала и сдала в аренду на аукционах 48 нежилых построек общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров, указала... РИА Новости, 16.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. За девять месяцев текущего года Москва продала и сдала в аренду на аукционах 48 нежилых построек общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров, указала заместитель столичного мэра, руководитель департамента экономической политики и развития (ДЭПР) города Мария Багреева.

"Для ряда коммерческих проектов инвесторам требуются отдельно стоящие здания. Это обусловлено как масштабом и концепцией бизнеса, так и необходимостью обеспечения специфических условий эксплуатации, требованиями к безопасности или логистике", — приводит пресс-служба ДЭПР слова Багреевой.

Она добавила, что часто их покупают для производств, частных клиник, торговых и бизнес-центров, фитнес-клубов, кафе. С начала нынешнего года в столице на торгах продали 41 объект, семь сдали в аренду. Площадь всех зданий в совокупности составляет 50,8 тысячи квадратных метров. Восемь из них — с земельными участками. Почти 50% построек находятся в Центральном административном округе Москвы.

Заммэра уточнила, что в среднем за одно здание соревновались четыре желающих, но были и те, которые хотели приобрести сразу 10 представителей бизнеса. Самой популярной постройкой стал дом 1а на улице 800-летия Москвы площадью более 1 тысячи квадратных метров с земельным участком в Северном административном округе. За него боролись 16 предпринимателей.

На торгах конкурировали также за три объекта культурного наследия, которые по контракту выигравшие участники должны обновить. Здания расположены в Центральном административном округе по адресам: Леонтьевский переулок, дом 23, Старая Басманная улица, дом 32, и Большой Дровяной переулок, дом 13/7, строение 2.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что самым большим зданием, участвующим на аукционах, стала постройка свыше 6 тысяч квадратных метров. Ее возвели с целью размещения в ней производства, находится в Зеленоградском административном округе на территории технопарка "СТМП-Зеленоград". В здании может находится мебельная или текстильная компания, а также бизнес в научной, технической либо информационной отрасли.

Подобные аукционы организуют на электронной площадке "Росэлторг". Участникам нужно зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва выставляет на торги разные здания, а витриной является Инвестиционный портал Москвы. Данные о лотах по типу фото, документов, условий и форм реализации можно найти в разделе "Торги Москвы". Там же можно в 3D-формате осмотреть предложенные объекты. Аукцион предполагает дистанционное участие.

Развитие технологической поддержки для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного проекта "Цифровое государственное управление".

Ранее Багреева указывала, что за первые шесть месяцев текущего года Москва реализовала на торгах свыше 700 нежилых помещений, общая площадь которых составляет более 130 тысяч квадратных метров.
 
