Москалькова встретилась с главой делегации МККК в России и Белоруссии

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с главой региональной делегации МККК в России и Белоруссии, обсудили, в том числе, посещение российских военнопленных на Украине и поиск без вести пропавших.