Москалькова встретилась с главой делегации МККК в России и Белоруссии - 16.10.2025
18:08 16.10.2025
Москалькова встретилась с главой делегации МККК в России и Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с главой региональной делегации МККК в России и Белоруссии, обсудили, в том РИА Новости, 16.10.2025
в мире
россия
украина
белоруссия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
в мире, россия, украина, белоруссия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с главой региональной делегации МККК в России и Белоруссии, обсудили, в том числе, посещение российских военнопленных на Украине и поиск без вести пропавших.
"В Доме прав человека состоялась первая встреча с новой главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации и Республике Беларусь Ранией Машлаб... Обсудили широкий круг гуманитарных вопросов, касающихся посещения российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины, передачи посылок и писем для военнопленных, поиска без вести пропавших и воссоединения семей", - сообщила омбудсмен в своем Telegram-канале.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Москалькова призвала осуждать пытки российских военных в украинском плену
2 октября 2024, 19:18
 
