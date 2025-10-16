Рейтинг@Mail.ru
02:52 16.10.2025
Общество
Раскрыта схема мошенников с переоформлением поврежденных посылок

Мошенники обманывают россиян под предлогом переоформления поврежденной посылки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники звонят россиянам от лица компаний, занимающихся доставками, сообщают, что их посылка была повреждена в пути, и просят код из смс для переоформления доставки, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками сервиса доставки, и сообщают о повреждении посылки. Для переоформления посылки мошенник просит жертву назвать код из смс.
Имея код из смс, аферист может войти в личный кабинет жертвы и завладеть его персональными данными.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В России пресекли схему мошенников по оформлению ОСАГО
14 октября, 04:34
 
