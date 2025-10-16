Раскрыта схема мошенников с переоформлением поврежденных посылок

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники звонят россиянам от лица компаний, занимающихся доставками, сообщают, что их посылка была повреждена в пути, и просят код из смс для переоформления доставки, выяснило РИА Новости.

Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками сервиса доставки, и сообщают о повреждении посылки. Для переоформления посылки мошенник просит жертву назвать код из смс.