В Москве мошенник обменял сувенирные купюры на десять миллионов рублей

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мошенник "обменял" сувенирные купюры у криптоброкера более чем на10 миллионов рублей в Москве, полицейские задержали афериста в подмосковном Павловском Посаде, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Владимир Васенин.

В пресс-службе МВД России рассказали, что потерпевший, занимающийся обменом криптовалюты на наличные, встретился с аферистом в кафе для такого обмена. После совершения сделки с брокером покупатель оставил сумку с наличностью и ушёл. Позже потерпевший обнаружил, что все купюры были сувенирными. Ущерб составил более 10,6 миллиона рублей.

« "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории города Павловский Посад был задержан ранее неоднократно судимый 48-летний житель Подмосковья", - сообщил Васенин

В пресс-службе отметили, что задержанный действовал по указанию куратора, его задачей было приобретение сувенирных купюр на рынке и передача их жертве. За выполнение задания работодатели обещали перечислить ему 10% от похищенной суммы.