17:41 16.10.2025
В Москве мошенник обменял сувенирные купюры на десять миллионов рублей
2025-10-16T17:41:00+03:00
2025-10-16T17:41:00+03:00
происшествия, москва, павловский посад, владимир васенин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Павловский Посад, Владимир Васенин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мошенник "обменял" сувенирные купюры у криптоброкера более чем на10 миллионов рублей в Москве, полицейские задержали афериста в подмосковном Павловском Посаде, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Владимир Васенин.
В пресс-службе МВД России рассказали, что потерпевший, занимающийся обменом криптовалюты на наличные, встретился с аферистом в кафе для такого обмена. После совершения сделки с брокером покупатель оставил сумку с наличностью и ушёл. Позже потерпевший обнаружил, что все купюры были сувенирными. Ущерб составил более 10,6 миллиона рублей.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории города Павловский Посад был задержан ранее неоднократно судимый 48-летний житель Подмосковья", - сообщил Васенин.
В пресс-службе отметили, что задержанный действовал по указанию куратора, его задачей было приобретение сувенирных купюр на рынке и передача их жертве. За выполнение задания работодатели обещали перечислить ему 10% от похищенной суммы.
В ведомстве заключили, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, фигурант заключён под стражу.
ПроисшествияМоскваПавловский ПосадВладимир ВасенинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
