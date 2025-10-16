https://ria.ru/20251016/moshennik-2048683021.html
В Москве мошенник обменял сувенирные купюры на десять миллионов рублей
В Москве мошенник обменял сувенирные купюры на десять миллионов рублей - РИА Новости, 16.10.2025
В Москве мошенник обменял сувенирные купюры на десять миллионов рублей
Мошенник "обменял" сувенирные купюры у криптоброкера более чем на10 миллионов рублей в Москве, полицейские задержали афериста в подмосковном Павловском Посаде,... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:41:00+03:00
2025-10-16T17:41:00+03:00
2025-10-16T17:41:00+03:00
происшествия
москва
павловский посад
владимир васенин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250710/chp-2028417002.html
https://ria.ru/20250309/moshennichestvo-2003866597.html
москва
павловский посад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, павловский посад, владимир васенин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Павловский Посад, Владимир Васенин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве мошенник обменял сувенирные купюры на десять миллионов рублей
В Москве мошенник обменял у криптоброкера сувенирные купюры на 10 млн рублей
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мошенник "обменял" сувенирные купюры у криптоброкера более чем на10 миллионов рублей в Москве, полицейские задержали афериста в подмосковном Павловском Посаде, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Владимир Васенин.
В пресс-службе МВД России
рассказали, что потерпевший, занимающийся обменом криптовалюты на наличные, встретился с аферистом в кафе для такого обмена. После совершения сделки с брокером покупатель оставил сумку с наличностью и ушёл. Позже потерпевший обнаружил, что все купюры были сувенирными. Ущерб составил более 10,6 миллиона рублей.
«
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории города Павловский Посад
был задержан ранее неоднократно судимый 48-летний житель Подмосковья", - сообщил Васенин
.
В пресс-службе отметили, что задержанный действовал по указанию куратора, его задачей было приобретение сувенирных купюр на рынке и передача их жертве. За выполнение задания работодатели обещали перечислить ему 10% от похищенной суммы.
В ведомстве заключили, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, фигурант заключён под стражу.