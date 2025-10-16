В МВД рассказали о схемах мошенничества на биржах фриланса

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сценарий с якобы оплатой клиентом заказа через платформу и отправкой поддельной ссылки для подтверждения платежа является одним из самых частых при мошенничестве на биржах фриланса, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«
"Самый частый сценарий — когда мошенник представляет себя клиентом и просит перейти в мессенджер "для удобства". Там он сообщает, что оплатил заказ через платформу, и присылает ссылку для подтверждения платежа", - говорится в сообщении.
Как уточняют в управлении, сайт при этом может быть поддельным, с похожим на оригинал доменом: например, profi-ru.de вместо profi.ru или поддельной страницей банка. Кроме этого, иногда злоумышленник настаивает на предоплате или уверяет, что деньги уже перечислены - это, предупреждают в МВД, повод насторожиться.
Правоохранители отмечают, что мошенники могут притворяться не только клиентами, но и исполнителями.
"Намного реже, но встречаются и обратные схемы: мошенники выдают себя за фрилансеров или представителей платформы. Они предлагают "оплатить доступ" к проектам, "активацию профиля" или "лицензию для работы". После перевода денег пользователь теряет и средства, и доступ к аккаунту", - рассказывают в МВД.
Также иногда злоумышленники создают фейковые профили специалистов, чтобы через них выманивать предоплаты у реальных заказчиков.
Для защиты от мошенников в МВД рекомендуют не переходить по ссылкам, полученным вне платформы, всегда проверять адрес сайта, ведь даже одно лишнее слово или символ может означать подделку.
«
"Не сообщайте данные карты, CVV или пароли — для перевода достаточно номера телефона или карты. Все расчёты ведите через саму биржу — только так сохраняется защита сделки", - заключили в ведомстве.
Мошенники стали красть данные под предлогом получения промокода
13 октября, 05:45