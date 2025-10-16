https://ria.ru/20251016/more-2048513987.html
Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе
16.10.2025

Повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов может привести к уничтожению прибрежных городов по всему миру, говорится в исследовании...
McGill University: повышение уровня моря приведет к гибели прибрежных городов
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов может привести к уничтожению прибрежных городов по всему миру, говорится в исследовании
ученых из канадского Университета Макгилла.
"Ожидается, что уровень моря в будущем поднимется, что приведет к прогрессирующему затоплению прибрежных городов", — говорится в материале.
Согласно выводам ученых, в зоне повышенного риска затопления находится застройка прибрежных городов в Африке
, Юго-Восточной Азии
, Южной и Центральной Америке
. При этом из 840 миллионов зданий на исследуемой территории при повышении уровня моря на 20 метров к 2100 году пострадают 136 миллионов. Многие из этих построек находятся в густонаселенных низинных районах, поэтому порты, инфраструктура и объекты культурного наследия тоже могут оказаться под угрозой.
"Изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого из нас, независимо от того, живем мы у океана или нет", — сказал профессор университета Эрик Гэлбрейт.
Авторы исследования утверждают, что эти расчеты предоставляют важную информацию архитекторам, планировщикам и застройщикам, которые могут учитывать результаты для того, чтобы минимизировать ущерб в будущем.