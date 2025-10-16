Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 16.10.2025 (обновлено: 12:05 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/more-2048513987.html
Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе
Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе - РИА Новости, 16.10.2025
Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе
Повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов может привести к уничтожению прибрежных городов по всему миру, говорится в исследовании... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T03:00:00+03:00
2025-10-16T12:05:00+03:00
наука
в мире
земля
африка
юго-восточная азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155921/44/1559214440_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_55c341d1887bc6920afcac751b8ca040.jpg
https://ria.ru/20251014/astronom-2048128152.html
земля
африка
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155921/44/1559214440_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bafb66fd6d50f4298687bcf16d8974b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, земля, африка, юго-восточная азия
Наука, В мире, Земля, Африка, Юго-Восточная Азия
Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе

McGill University: повышение уровня моря приведет к гибели прибрежных городов

© Depositphotos.com / AchimHBЛедники
Ледники - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Depositphotos.com / AchimHB
Ледники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов может привести к уничтожению прибрежных городов по всему миру, говорится в исследовании ученых из канадского Университета Макгилла.
"Ожидается, что уровень моря в будущем поднимется, что приведет к прогрессирующему затоплению прибрежных городов", — говорится в материале.
Согласно выводам ученых, в зоне повышенного риска затопления находится застройка прибрежных городов в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америке. При этом из 840 миллионов зданий на исследуемой территории при повышении уровня моря на 20 метров к 2100 году пострадают 136 миллионов. Многие из этих построек находятся в густонаселенных низинных районах, поэтому порты, инфраструктура и объекты культурного наследия тоже могут оказаться под угрозой.
"Изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого из нас, независимо от того, живем мы у океана или нет", — сказал профессор университета Эрик Гэлбрейт.
Авторы исследования утверждают, что эти расчеты предоставляют важную информацию архитекторам, планировщикам и застройщикам, которые могут учитывать результаты для того, чтобы минимизировать ущерб в будущем.
Планета Земля, снятая с МКС астронавтом NASA Тимоти Копра - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ученый объяснил ослабление магнитного поля Земли в Атлантике
14 октября, 10:58
 
НаукаВ миреЗемляАфрикаЮго-Восточная Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала