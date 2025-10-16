Ученые предупредили о наступающей на Земле катастрофе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов может привести к уничтожению прибрежных городов по всему миру, говорится в Повышение уровня моря из-за продолжающихся выбросов парниковых газов может привести к уничтожению прибрежных городов по всему миру, говорится в исследовании ученых из канадского Университета Макгилла.

"Ожидается, что уровень моря в будущем поднимется, что приведет к прогрессирующему затоплению прибрежных городов", — говорится в материале.

Согласно выводам ученых, в зоне повышенного риска затопления находится застройка прибрежных городов в Африке Юго-Восточной Азии , Южной и Центральной Америке . При этом из 840 миллионов зданий на исследуемой территории при повышении уровня моря на 20 метров к 2100 году пострадают 136 миллионов. Многие из этих построек находятся в густонаселенных низинных районах, поэтому порты, инфраструктура и объекты культурного наследия тоже могут оказаться под угрозой.

"Изменение климата и повышение уровня моря затронут каждого из нас, независимо от того, живем мы у океана или нет", — сказал профессор университета Эрик Гэлбрейт.