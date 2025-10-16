Власти Молдавии не способны адаптировать страну к ЕС, заявил Боля

КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются убедить своих граждан в скорой евроинтеграции, однако на практике они не способны адаптировать страну к европейским условиям, заявил депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.

"А ПДС хочет убедить нас, что Молдавия с рухнувшей экономикой, коррумпированной юстицией и слабой администрацией совершит "квантовый скачок" всего за один мандат? Это не политика, а предвыборная ложь. Каждый раз придумают новую отговорку, новую ложь, новый предлог, чтобы выиграть время и удержать власть", - добавил Боля.