15:54 16.10.2025
Власти Молдавии не способны адаптировать страну к ЕС, заявил Боля
в мире
молдавия
василий боля
майя санду
евросоюз
в мире, молдавия, василий боля, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Василий Боля, Майя Санду, Евросоюз
КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются убедить своих граждан в скорой евроинтеграции, однако на практике они не способны адаптировать страну к европейским условиям, заявил депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"Партия "Действие и солидарность" и (президент Молдавии - ред.) Майя Санду продают иллюзию. Они обещают вступление в Европейский союз к 2028 году… Правда проста и жестока: у ПДС нет ни способности, ни воли реформировать Молдавию. Они захватили институты, заблокировали экономику и обманули людей. А теперь, чтобы оправдать провалы, продают сказки с невозможными сроками", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В МИД Белоруссии рассказали, какое условие ЕС поставил Молдавии и Украине
10 октября, 12:16
По его словам, даже страны с куда более сильной экономикой и устойчивыми институтами тратили на вступление в ЕС полтора десятилетия, а Черногория и Сербия застряли на годы.
"А ПДС хочет убедить нас, что Молдавия с рухнувшей экономикой, коррумпированной юстицией и слабой администрацией совершит "квантовый скачок" всего за один мандат? Это не политика, а предвыборная ложь. Каждый раз придумают новую отговорку, новую ложь, новый предлог, чтобы выиграть время и удержать власть", - добавил Боля.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы - 49,8%. Правящая партия получила перевес за счет голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Экономика Молдавии не соответствует стандартам для вступления в ЕС
9 октября, 04:01
 
