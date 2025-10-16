Гуцул намерена потребовать опровержения от провластных СМИ в Молдавии

КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что потребует опровержения от провластных СМИ в Молдавии, которые намеренно распространяют ложную информацию о ее показаниях в суде.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул , осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали 4 ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.

"После прошлого заседания Апелляционной палаты провластными СМИ распространялась наглая ложь о том, что я якобы дала показания, что я контролировала финансы. Это неправда. Я опровергаю все то, что было опубликовано СМИ о передаче денег. Мы обратимся в суд и потребуем, чтобы провластные СМИ сделали опровержение", - заявила Гуцул на очередном судебном заседании.

Она также заявила, что прокурор Геннадий Епуре также неоднократно выступал на провластных телеканалах и манипулировал общественным мнением. "Это вопиющий случай, искажается информация. Это все ложь, как и все это уголовное дело, ни одного доказательства нет, только одни манипуляции и превдоэксперты. Я никакого отношения к незаконному финансированию партии "Шор" не имею, все обвинения - это вымысел", - подчеркнула Гуцул.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России