Кишинев хочет убрать Гуцул, считает эксперт

КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Гагаузия стала одним из основных препятствий на пути планируемого определенными кругами объединения Молдавии и Румынии, поэтому молдавские власти пытаются устранить главу Гагаузии Евгению Гуцул, отправив ее на скамью подсудимых по надуманному уголовному делу, заявил общественный деятель, директор Центра по защите демократии и прав человека в Молдавии Валерий Клименко.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены. В четверг продолжилось рассмотрение апелляции адвокатов на приговор Гуцул.
"Я могу привести много фактов пренебрежения законодательством Республики Молдова, конституции Республики Молдова касательно этого судебного процесса над Гуцул. И они все говорят о том, что это не судебное разбирательство, это сведение политических счетов, главной целью которой является устранение Евгении от должности главы Гагаузии, чтобы попытаться посадить туда угодного властям человека, с помощью которого они могли бы ликвидировать Гагаузию. Потому что Гагаузия сегодня является одной из основных препятствий на пути объединения Молдавии и Румынии. В силу того, что в уставе Гагаузии прописано, что, если Молдавия теряет свою суверенитет и независимость, Гагаузия имеет право объявить о своей независимости", - сказал Клименко журналистам.
Общественный деятель отметил, что в связи с этим главная задача властей Молдавии - ликвидация Гагаузской автономии и тем самым исчезновение этого препятствия. "И дальше они проведут референдум об объединении, используя тот опыт, который они уже получили на президентских и на парламентских последних выборах. Неважно, как проголосуют, важно, как запишут, а они (власти Молдавии - ред.) запишут как надо, и в судьбе Республики Молдова будет поставлена точка. Это та схема, которая в ближайшее время будет реализовываться молдавскими властями, Майе Санду", - пояснил он. Клименко подчеркнул, что помешать этому плану и переломить ситуацию в корне могут только события на Украине. "Либо Санду со своими европейскими партнерами успеют реализовать свой план, либо события на Украине реализуют иной план, применительный к Молдове", - отметил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
