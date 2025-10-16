Кишинев хочет убрать Гуцул, считает эксперт

КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Гагаузия стала одним из основных препятствий на пути планируемого определенными кругами объединения Молдавии и Румынии, поэтому молдавские власти пытаются устранить главу Гагаузии Евгению Гуцул, отправив ее на скамью подсудимых по надуманному уголовному делу, заявил общественный деятель, директор Центра по защите демократии и прав человека в Молдавии Валерий Клименко.