Ирина Шейк, сестры Хадид и другие лучшие модели на шоу Victoria's Secret

© Getty Images / TheStewartofNY

Впервые на подиум вместе с моделями вышли профессиональные спортсменки — баскетбольная звезда WNBA Энджел Риз и олимпийская чемпионка по гимнастике Суни Ли. Показ Victoria's Secret 2025 года — еще один уверенный шаг бренда в новую эпоху. Сохранив зрелищность и гламур прошлого, шоу стало более разнообразным, инклюзивным и эмоциональным. Современный "ангел" Victoria's Secret — это не один архетип, а множество разных, сильных и успешных женщин, будь то легендарная модель, беременная женщина, прославляющая свое тело, или профессиональная спортсменка, воплотившая мечту.