Ирина Шейк, сестры Хадид и другие лучшие модели на шоу Victoria's Secret - РИА Новости, 16.10.2025
Культура
 
13:28 16.10.2025 (обновлено: 15:27 16.10.2025)
Ирина Шейк, сестры Хадид и другие лучшие модели на шоу Victoria's Secret
Ирина Шейк, сестры Хадид и другие лучшие модели на шоу Victoria's Secret
Ирина Шейк, сестры Хадид и другие лучшие модели на шоу Victoria's Secret
Показ Victoria's Secret — 2025 стал второй частью обновления бренда. В этот раз ностальгия по лучшим временам сочеталась с современной инклюзивностью. На подиум
Показ Victoria's Secret — 2025 стал второй частью обновления бренда. В этот раз ностальгия по лучшим временам сочеталась с современной инклюзивностью. На подиум вышли лучшие мировые модели, среди которых Ирина Шейк, сестры Хадид, Адриана Лима, Эмили Ратаковски, Алессандра Амбросио и другие. Самые яркие детали, которые сделали это событие запоминающимся, — в фотоленте РИА Новости.
© Getty Images / TheStewartofNY

Ирина Шейк блистала в красном. Также модель появилась на шоу в белом корсете, дополненном серебристым шлемом с нежно-розовыми перьями, порадовав поклонников разнообразием образов.

Ирина Шейк во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

Ирина Шейк блистала в красном. Также модель появилась на шоу в белом корсете, дополненном серебристым шлемом с нежно-розовыми перьями, порадовав поклонников разнообразием образов.

Алессандра Амбросио удивила театральным образом. Драматично и элегантно.

Алессандра Амбросио во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

Алессандра Амбросио удивила театральным образом. Драматично и элегантно.

Не менее эффектный выход в черном — у Имаан Хаммам.

Имаан Хаммам во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

Не менее эффектный выход в черном — у Имаан Хаммам.

У Джиджи Хадид — ангельские крылья, без которых не обходится ни один показ Victoria's Secret.

Джиджи Хадид во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

У Джиджи Хадид — ангельские крылья, без которых не обходится ни один показ Victoria's Secret.

Особенно трогательным стало возвращение на подиум Беллы Хадид. Она совсем недавно прошла длительное лечение от болезни Лайма. Позже Белла также появилась на сцене вместе с сестрой, Джиджи, повторив их знаменитый дуэт.

Белла Хадид во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

Особенно трогательным стало возвращение на подиум Беллы Хадид. Она совсем недавно прошла длительное лечение от болезни Лайма. Позже Белла также появилась на сцене вместе с сестрой, Джиджи, повторив их знаменитый дуэт.

Адриана Лима — практически в прозрачном и умеренно блестящем.

Адриана Лима во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

Адриана Лима — практически в прозрачном и умеренно блестящем.

На подиуме Барбара Палвин. На розовой дорожке перед началом показа были замечены многочисленные знаменитости, включая Сару Джессику Паркер, Хлою Севиньи, Джоди Тернер-Смит и Патрика Шварценеггера, пришедшего поддержать подругу, модель Эбби Чемпион. Также на шоу присутствовал Дилан Спроус, поддерживавший жену Барбару Палвин.

Барбара Палвин во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

На подиуме Барбара Палвин. На розовой дорожке перед началом показа были замечены многочисленные знаменитости, включая Сару Джессику Паркер, Хлою Севиньи, Джоди Тернер-Смит и Патрика Шварценеггера, пришедшего поддержать подругу, модель Эбби Чемпион. Также на шоу присутствовал Дилан Спроус, поддерживавший жену Барбару Палвин.

Бехати Принслу во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке.

Бехати Принслу во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

Бехати Принслу во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке.

Амелия Грэй Хэмлин предстала в откровенном черно-серебряном ансамбле. Нижняя часть наряда частично прикрыта юбкой-каркасом, инкрустированной сверкающими элементами и бантами. Общий вид получился сдержанным, но в то же время соблазнительным.

Амелия Грэй Хэмлин во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

Амелия Грэй Хэмлин предстала в откровенном черно-серебряном ансамбле. Нижняя часть наряда частично прикрыта юбкой-каркасом, инкрустированной сверкающими элементами и бантами. Общий вид получился сдержанным, но в то же время соблазнительным.

Эмили Ратаковски — как нежный цветок, один из самых запоминающихся образов этого показа.

Эмили Ратаковски во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

Эмили Ратаковски — как нежный цветок, один из самых запоминающихся образов этого показа.

В показе приняли участие модели разных поколений, от суперзвезд нулевых до новых икон. Кэндис Свейнпол во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке.

Кэндис Свейнпол во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

В показе приняли участие модели разных поколений, от суперзвезд нулевых до новых икон. Кэндис Свейнпол во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке.

И снова розовые крылья и и светлые жемчуга. Анок Яй на показе Victoria's Secret.

Анок Яй во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

И снова розовые крылья и и светлые жемчуга. Анок Яй на показе Victoria's Secret.

Впервые на подиум вместе с моделями вышли профессиональные спортсменки — баскетбольная звезда WNBA Энджел Риз и олимпийская чемпионка по гимнастике Суни Ли. Показ Victoria's Secret 2025 года — еще один уверенный шаг бренда в новую эпоху. Сохранив зрелищность и гламур прошлого, шоу стало более разнообразным, инклюзивным и эмоциональным. Современный "ангел" Victoria's Secret — это не один архетип, а множество разных, сильных и успешных женщин, будь то легендарная модель, беременная женщина, прославляющая свое тело, или профессиональная спортсменка, воплотившая мечту.

Модели во время Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке

Впервые на подиум вместе с моделями вышли профессиональные спортсменки — баскетбольная звезда WNBA Энджел Риз и олимпийская чемпионка по гимнастике Суни Ли. Показ Victoria's Secret 2025 года — еще один уверенный шаг бренда в новую эпоху. Сохранив зрелищность и гламур прошлого, шоу стало более разнообразным, инклюзивным и эмоциональным. Современный "ангел" Victoria's Secret — это не один архетип, а множество разных, сильных и успешных женщин, будь то легендарная модель, беременная женщина, прославляющая свое тело, или профессиональная спортсменка, воплотившая мечту.

