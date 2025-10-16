https://ria.ru/20251016/mironchik-2048701132.html
Более 70% жителей Белоруссии говорят на русском в быту
2025-10-16T18:49:00+03:00
Мирончик: более 70% граждан Белоруссии используют русский язык в быту
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Более 70% граждан Белоруссии используют русский язык в повседневном общении, сообщил заместитель председателя комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по образованию, культуре и науке Михаил Мирончик.
Мирончик в четверг принял участие во второй международной конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ".
"Республика Беларусь - это страна, в которой русский и белорусский языки являются государственными и равными по своему статусу... Согласно последним данным переписи населения, родным языком белорусский назвали 54% населения, русский - более 42%. При этом в повседневном общении русский язык использует более 71% населения Белоруссии", - сказал он.
Как добавил Мирончик, в Белоруссии создана естественная билингвальная среда, где "язык Толстого, Достоевского, Пушкина" является языком межличностного общения наряду с белорусским, а русская культура воспринимается "как неотъемлемая часть родной культуры".
При этом, по его оценке, интерес к изучению русского языка в Белоруссии вызван именно его высокой социальной востребованностью как языка науки, образования, культуры, экономики, межнационального общения.
"Наш опыт и достижения в области обучения государственным языкам создают прочную основу для укрепления сотрудничества в этом направлении с другими странами. Совместные усилия могут стать импульсом для развития педагогической науки и практики в рамках общего образовательного пространства. И мы таким опытом готовы с вами поделиться", - заключил депутат Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии.