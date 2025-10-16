ЕС и НАТО вводят население в заблуждение, заявила Жданова

ВЕНА, 16 окт - РИА Новости. Власти стран ЕС и НАТО вводят население в заблуждение с целью не допустить критического восприятия курса на милитаризацию континента и подготовку вооруженного противостояния с Российской Федерацией, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Население Европы сознательно вводят в заблуждение, фактически индоктринируют людей с целью не допустить возобладания у них критического восприятия курса ЕС НАТО на милитаризацию континента, роста расходов на военные нужды в ущерб решению социально-экономических проблем.", - сказала она на 1117-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По ее словам, ведется также активная работа с промышленными и коммерческими предприятиями, которым навязывается допустимость экспроприации активов для военных нужд. Жданова отметила, что и ОБСЕ не остается в стороне от этих процессов.

"В распространенных вами перед заседанием аналитических материалах и в ряде выступлений приглашенных докладчиков совершенно четко прослеживается призыв к трансатлантическим политическим элитам усилить контроль над гражданским населением, тотально "промывать" ему мозги в антироссийском ключе в целях подготовки вооруженного противостояния с Российской Федерацией", - пояснила она, обращаясь к председательству Финляндии

Глава делегации пояснила, что российская сторона первоначально исходила из того, что финские представители воспользуются своим председательским статусом для подачи темы диалога о безопасности в интересах всех без исключения 57 государств-участников.

"В какие-то моменты в ходе заседания складывалось впечатление, будто мы находимся на натовском собрании, где разрабатываются меры против нашей страны. Если таким образом, как заявлялось, вы хотели "укрепить доверие" на площадке, то эта попытка не удалась", - подчеркнула Жданова.

Она отметила, что подобные действия дискредитируют и подрывают авторитет ОБСЕ, "которая до сих пор оставалась единственной региональной площадкой многосторонней дипломатии".