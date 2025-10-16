Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал Британию не вмешиваться в его сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/mid-2048557368.html
Китай призвал Британию не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
Китай призвал Британию не вмешиваться в его сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.10.2025
Китай призвал Британию не вмешиваться в его сотрудничество с Россией
Сотрудничество компаний РФ и КНР не должно подвергаться вмешательству и влиянию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь,... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:08:00+03:00
2025-10-16T11:08:00+03:00
в мире
китай
великобритания
россия
лукойл
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_caa0c1a6e3abcd3f7b52b0aa93a2d551.jpg
https://ria.ru/20251016/kitaj-2048554930.html
китай
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_162:0:2118:1467_1920x0_80_0_0_dc1cf71407ee7b1b573120842d4ac9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, великобритания, россия, лукойл, роснефть
В мире, Китай, Великобритания, Россия, ЛУКОЙЛ, Роснефть
Китай призвал Британию не вмешиваться в его сотрудничество с Россией

МИД КНР: сотрудничество компаний России и Китая не должно подвергаться влиянию

© AP Photo / Thomas PeterРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Сотрудничество компаний РФ и КНР не должно подвергаться вмешательству и влиянию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя внесение Великобританией китайских компаний в список антироссийских санкций.
"Китай по вопросу украинского кризиса всегда был привержен продвижению мира и содействию переговорам. Нормальный обмен и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должны подвергаться вмешательству и влиянию", - заявил дипломат.
В понедельник Великобритания ввела санкции против пяти лиц, 35 организаций и 51 судна в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина. Под санкции попали, в частности, нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", а также российская Национальная система платежных карт (НСПК),
В британском МИД заявили, что санкции направлены на российскую нефтяную отрасль. В список внесен ряд российских компаний и банков, девять китайских компаний и четыре компании из ОАЭ. Под ограничения попали четыре нефтяных терминала в Китае, китайский терминал СПГ в Бэйхае и индо-российская нефтеперерабатывающая и трейдинговая компания Nayara Energy Limited.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Китай призвал США не использовать Пекин как предлог для незаконных санкций
10:58
 
В миреКитайВеликобританияРоссияЛУКОЙЛРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала