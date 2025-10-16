https://ria.ru/20251016/merpokazaniya-2048559262.html
Экс-замминистра по строительству ДНР не давала показаний против Иванова
Экс-замминистра по строительству ДНР не давала показаний против Иванова - РИА Новости, 16.10.2025
Экс-замминистра по строительству ДНР не давала показаний против Иванова
Экс-замминистра по строительству ДНР Юлия Мерваезова, обвиняемая в мошенничестве на госконтрактах при возведении военных объектов, не давала показаний против... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:19:00+03:00
2025-10-16T11:19:00+03:00
2025-10-16T11:19:00+03:00
происшествия
пятигорск
донецкая народная республика
эльбрус
тимур иванов
главное управление обустройства войск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964645252_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_07692f6f8c3cab201e99b5c2cfb34fc3.jpg
https://ria.ru/20251016/svidetel-2048519121.html
https://ria.ru/20251016/sud-2048557843.html
пятигорск
донецкая народная республика
эльбрус
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964645252_225:0:2905:2010_1920x0_80_0_0_27359941f8ea1c9577bf6de9029298fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пятигорск, донецкая народная республика, эльбрус, тимур иванов, главное управление обустройства войск
Происшествия, Пятигорск, Донецкая Народная Республика, Эльбрус, Тимур Иванов, Главное управление обустройства войск
Экс-замминистра по строительству ДНР не давала показаний против Иванова
Обвиняемая в мошенничестве Мерваезова не давала показания по делу Иванова
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Экс-замминистра по строительству ДНР Юлия Мерваезова, обвиняемая в мошенничестве на госконтрактах при возведении военных объектов, не давала показаний против бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, заявил РИА Новости ее адвокат Виктор Романов.
Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Иванов
стал свидетелем по делу Мерваезовой.
"Никакие показания на Иванова она не давала, она в принципе их не давала по делу", - заявил адвокат, опровергая информацию в СМИ о том, что Мерваезова якобы дала показания против осужденного за хищения бывшего замминистра обороны.
Мерваезова была задержана 15 июля в Пятигорске
. После того, как она вернулась из туристического похода на Эльбрус
, следователь пригласил ее ознакомиться с материалами по делу - раньше она была свидетелем и активно взаимодействовала со следствием. Там ее и задержали.
Как пояснил Романов, в Пятигорске она отказалась давать показания, "так как не было защитника по соглашению, а только по назначению". По его словам, с тех пор следователь ее не допрашивал.
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора АО "Военно-строительная компания", которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО "СибирьПромГрупп".
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов.
При этом, по информации ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника.
По делу также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, бывший руководитель АО "Главное управление обустройства войск
" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников.