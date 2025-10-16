Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра по строительству ДНР не давала показаний против Иванова - РИА Новости, 16.10.2025
11:19 16.10.2025
Экс-замминистра по строительству ДНР не давала показаний против Иванова
происшествия
пятигорск
донецкая народная республика
эльбрус
тимур иванов
главное управление обустройства войск
пятигорск
донецкая народная республика
эльбрус
происшествия, пятигорск, донецкая народная республика, эльбрус, тимур иванов, главное управление обустройства войск
Происшествия, Пятигорск, Донецкая Народная Республика, Эльбрус, Тимур Иванов, Главное управление обустройства войск
Экс-замминистра по строительству ДНР не давала показаний против Иванова

Обвиняемая в мошенничестве Мерваезова не давала показания по делу Иванова

Тимур Иванов
Тимур Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Экс-замминистра по строительству ДНР Юлия Мерваезова, обвиняемая в мошенничестве на госконтрактах при возведении военных объектов, не давала показаний против бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, заявил РИА Новости ее адвокат Виктор Романов.
Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Иванов стал свидетелем по делу Мерваезовой.
Тимур Иванов стал свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР
04:48
"Никакие показания на Иванова она не давала, она в принципе их не давала по делу", - заявил адвокат, опровергая информацию в СМИ о том, что Мерваезова якобы дала показания против осужденного за хищения бывшего замминистра обороны.
Мерваезова была задержана 15 июля в Пятигорске. После того, как она вернулась из туристического похода на Эльбрус, следователь пригласил ее ознакомиться с материалами по делу - раньше она была свидетелем и активно взаимодействовала со следствием. Там ее и задержали.
Как пояснил Романов, в Пятигорске она отказалась давать показания, "так как не было защитника по соглашению, а только по назначению". По его словам, с тех пор следователь ее не допрашивал.
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора АО "Военно-строительная компания", которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО "СибирьПромГрупп".
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов.
При этом, по информации ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника.
По делу также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, бывший руководитель АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Экс-следователь Жирютин обжаловал конфискацию своего имущества
11:10
 
ПроисшествияПятигорскДонецкая Народная РеспубликаЭльбрусТимур ИвановГлавное управление обустройства войск
 
 
