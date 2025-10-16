Экс-замминистра по строительству ДНР не давала показаний против Иванова

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Экс-замминистра по строительству ДНР Юлия Мерваезова, обвиняемая в мошенничестве на госконтрактах при возведении военных объектов, не давала показаний против бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, заявил РИА Новости ее адвокат Виктор Романов.

Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Иванов стал свидетелем по делу Мерваезовой.

"Никакие показания на Иванова она не давала, она в принципе их не давала по делу", - заявил адвокат, опровергая информацию в СМИ о том, что Мерваезова якобы дала показания против осужденного за хищения бывшего замминистра обороны.

Мерваезова была задержана 15 июля в Пятигорске . После того, как она вернулась из туристического похода на Эльбрус , следователь пригласил ее ознакомиться с материалами по делу - раньше она была свидетелем и активно взаимодействовала со следствием. Там ее и задержали.

Как пояснил Романов, в Пятигорске она отказалась давать показания, "так как не было защитника по соглашению, а только по назначению". По его словам, с тех пор следователь ее не допрашивал.

Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора АО "Военно-строительная компания", которое 14 марта 2022 года было переименовано в АО "СибирьПромГрупп".

Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов.

При этом, по информации ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. Дело было возбуждено и в отношении ее предшественника.