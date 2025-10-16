МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский вместо поездки в Вашингтон должен встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Москве, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Зеленскому следует работать над организацией встречи в Москве с участием Трампа и Путина, работать над урегулированием этого конфликта мирными средствами, но вместо этого его высокомерие растет с каждым разом, когда он получает больше оружия от западных стран", — говорится в публикации.
"Зеленскому следует работать над организацией встречи в Москве с участием Трампа и Путина, работать над урегулированием этого конфликта мирными средствами, но вместо этого его высокомерие растет с каждым разом, когда он получает больше оружия от западных стран", — говорится в публикации.
Мема отметил, что Россия жестко ответит в случае получения Киевом ракет Tomahawk.
В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.