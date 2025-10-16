Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 16.10.2025 (обновлено: 10:36 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/mema-2048532447.html
Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом
Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом - РИА Новости, 16.10.2025
Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом
Владимир Зеленский вместо поездки в Вашингтон должен встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Москве, написал член... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:40:00+03:00
2025-10-16T10:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
москва
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:99:2517:1515_1920x0_80_0_0_a16f40c26c7754ed5879ad2606c7de8a.jpg
https://ria.ru/20251016/sikorskiy-2048542227.html
https://ria.ru/20251015/ssha-2048300670.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048177492_0:0:2638:1980_1920x0_80_0_0_bd2d4fb75656d336e475e27bffe10114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, москва, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Москва, Киев
Зеленскому предложили новый план перед встречей с Трампом

Мема: Зеленский вместо поездки в США должен в Москве встретиться с Путиным

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский вместо поездки в Вашингтон должен встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Москве, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Зеленскому следует работать над организацией встречи в Москве с участием Трампа и Путина, работать над урегулированием этого конфликта мирными средствами, но вместо этого его высокомерие растет с каждым разом, когда он получает больше оружия от западных стран", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Сикорский сделал заявление об ударах по России
09:44
Мема отметил, что Россия жестко ответит в случае получения Киевом ракет Tomahawk.

В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
На Западе испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским
Вчера, 06:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала