Мадуро осудил устроенные ЦРУ перевороты в Америке и призвал к миру

МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро после сообщений в СМИ США, что ЦРУ якобы получило одобрение правительства на проведение операций в Венесуэле, отверг вмешательство Центрального разведывательного управления в жизнь латиноамериканских стран и заявил о стремлении к миру в карибском и южноамериканском регионах.