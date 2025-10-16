Мадуро осудил устроенные ЦРУ перевороты в Америке и призвал к миру

МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро после сообщений в СМИ США, что ЦРУ якобы получило одобрение правительства на проведение операций в Венесуэле, отверг вмешательство Центрального разведывательного управления в жизнь латиноамериканских стран и заявил о стремлении к миру в карибском и южноамериканском регионах.
"До каких пор будут перевороты, устроенные ЦРУ? Латинская Америка их не хочет, не нуждается в них и отвергает их ... мы не хотим конфликта ни в Карибском регионе, ни в Южной Америке", - заявил Мадуро на заседании Национального совета по суверенитету и миру.
Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее сообщила, что Белый дом якобы разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Мадуро.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
