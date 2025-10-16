Лондон стравливает лиц из Центральной Азии и Закавказья, заявил Бортников

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лиц, приезжающих в РФ из Центральной Азии и Закавказья, Лондон стравливает по религиозному и национальному признакам, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.