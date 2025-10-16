Рейтинг@Mail.ru
Лондон стравливает лиц из Центральной Азии и Закавказья, заявил Бортников - РИА Новости, 16.10.2025
09:10 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/london-2048535202.html
Лондон стравливает лиц из Центральной Азии и Закавказья, заявил Бортников
Лондон стравливает лиц из Центральной Азии и Закавказья, заявил Бортников
в мире
россия
центральная азия
закавказье
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
Лондон стравливает лиц из Центральной Азии и Закавказья, заявил Бортников

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Лиц, приезжающих в РФ из Центральной Азии и Закавказья, Лондон стравливает по религиозному и национальному признакам, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"В отношении граждан, приезжающих из Центральной Азии и Закавказья, задействуется излюбленный британцами приём стравливания народов по религиозному и национальному признакам. Особое внимание при этом связка британских и украинских спецслужб уделяет поиску и вербовке сторонников радикального ислама, включая лиц, воевавших на Ближнем Востоке в составе МТО (международных террористических организаций - ред.). В целом по каждой из адресных групп ведётся своя конкретная работа", - сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
В миреРоссияЦентральная АзияЗакавказьеАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
