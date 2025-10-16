Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах может вырасти вдвое

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. МЧС России предлагает увеличить в два раза штрафы для юридических лиц за нарушение правил пожарной безопасности в лесах на территории России, если они привели к лесным пожарам - до четырех миллионов рублей, следует из материалов ведомственного проекта, с которым ознакомилось РИА Новости.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах".

"Абзац второй части 4 изложить в следующей редакции: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на должностных лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; на юридических лиц – от двух миллионов до четырех миллионов рублей", - говорится в документе.

Другие штрафы по этой статье также вырастут в случае принятия законопроекта.

Например, для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, по части 1 статьи, штрафы могут вырасти с 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 400 тысяч до 600 тысяч рублей.