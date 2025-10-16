https://ria.ru/20251016/les-2048513453.html
Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах может вырасти вдвое
Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах может вырасти вдвое - РИА Новости, 16.10.2025
Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах может вырасти вдвое
МЧС России предлагает увеличить в два раза штрафы для юридических лиц за нарушение правил пожарной безопасности в лесах на территории России, если они привели к РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T02:49:00+03:00
2025-10-16T02:49:00+03:00
2025-10-16T02:52:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042429838_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e71fa564611b0c3003cf3715a2ac9008.jpg
https://ria.ru/20251005/vetki-2046445682.html
https://ria.ru/20251004/shtraf-2046303808.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042429838_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_ecede12b4f9df3c54e5571b1e6a90007.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах может вырасти вдвое
Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесу предложили поднять вдвое
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. МЧС России предлагает увеличить в два раза штрафы для юридических лиц за нарушение правил пожарной безопасности в лесах на территории России, если они привели к лесным пожарам - до четырех миллионов рублей, следует из материалов ведомственного проекта, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие изменения предлагается внести в статью 8.32 КоАП РФ
"Нарушение правил пожарной безопасности в лесах".
"Абзац второй части 4 изложить в следующей редакции: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на должностных лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; на юридических лиц – от двух миллионов до четырех миллионов рублей", - говорится в документе.
Другие штрафы по этой статье также вырастут в случае принятия законопроекта.
Например, для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, по части 1 статьи, штрафы могут вырасти с 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 400 тысяч до 600 тысяч рублей.
В ведомстве предлагаемые изменения в КоАП аргументировали тем, что ущерб от пожаров, включая расходы на их тушение, в расчете на один административный штраф более чем в 100 раз превышает среднюю величину назначаемого административного наказания. По данным МЧС
РФ, продолжительность действия режима чрезвычайных ситуаций в лесах увеличилась со 184 дней в 2020 году до 214 дней в 2024 году, или в 1,16 раза.