"Забытый подвиг". Как седовцы победили смерть

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ледокол "Георгий Седов" 23 октября 1937 года застрял во льдах моря Лаптевых. Пятнадцать человек добровольно остались на борту. Никто не знал, насколько затянется эта экспедиция. И уж точно подумать не мог, что ждет впереди. Об истории, начавшейся неудачей, а завершившейся триумфом, — в материале РИА Новости.

Ловушка захлопнулась

Лето 1937 года. "Георгий Седов" — пароход ледокольного типа — работал у Новосибирских островов. Задача простая: океанографические исследования в море Лаптевых. К концу сезона программа почти выполнена.

Неожиданно приходит сигнал бедствия : караван из 25 судов застрял во льдах юго-западнее. Помимо "Георгия Седова", на помощь поспешили "Садко" и "Малыгин".

: все три судна оказались намертво зажаты — пролив Вилькицкого плотно забит тяжелыми льдинами. Путь назад отрезан. Однако спасатели сами попали в капкан все три судна оказались намертво зажаты — пролив Вилькицкого плотно забит тяжелыми льдинами. Путь назад отрезан.

Корабли понесло в неконтролируемый дрейф. В конце октября пришел приказ от Главсевморпути: переходить на зимовочное положение. На трех судах — 217 человек. Ни у одного не было опыта зимовки в Арктике.

Ледяной город

Понимая, что быстро выбраться не удастся, экипаж начал обустраиваться. "Среди дрейфующих льдов образовался целый город. Рядом с трехэтажными пароходами выросли ледовые домики, палатки гидрологов и магнитологов. Быстро были протоптаны тропы, соединяющие корабли", — вспоминал Константин Бадигин, капитан "Георгия Седова".

ноябре машины заглушили — нужно беречь топливо. Отапливались буржуйками. Для освещения — керосиновые лампы и свечи. Начались научные работы: раз уж застряли, стоит использовать время с пользой.

Первая зима прошла относительно спокойно. Но к весне 1938 года власти забили тревогу: нужно спасать людей.

Пятнадцать добровольцев

К концу апреля звено Героя Советского Союза Анатолия Алексеева на трех самолетах эвакуировало большую часть застрявших. Но на пароходах оставались еще три десятка человек.

Летом к кораблям пробился ледокол "Ермак" — легенда советского флота, установивший мировой рекорд свободного высокоширотного плавания.

Однако при попытке взять "Седова" на буксир судно потеряло левый винт.

Командир экспедиции Шевелев 28 августа передал радиограмму:

"Садко" — Хромцову. "Седов" — Бадигину. "Ермак" потерял левый винт. Буксировать "Седова" не сможет. Предлагаю "Садко" срочно взять на буксир "Седова", попытайтесь идти за нами.

"Седов" — Бадигину. Если буксировка с помощью "Садко" не удастся, буду вынужден оставить "Седова" на вторую зимовку, уходить только с "Малыгиным" и "Садко".

Попытки починить неисправность

Экипаж до последнего пытался дать судну ход. По колено в ледяной воде механики разбирали рулевой механизм, стараясь освободить заклинившее перо.

"Без шапок, в одних свитерах, утопая по колено в воде, механики возятся на дне котлована. <…> Зубило скользит в воде, удары молотов приходятся мимо, люди падают в воду, поднимаются, начинают все сначала. В это время остальные члены команды, сменяясь, по очереди изо всех сил качают вверх и вниз ручки хрипящего брандспойта, шланг которого выплевывает мутную соленую воду. Невзирая на все их усилия, вода в котловане прибывает", — вспоминал капитан Константин Бадигин.

Усилия не пропали даром: рулю удалось вернуть подвижность, что позже помогло выбраться из ледового плена.

Тридцатого августа все пароходы ушли . А "Георгий Седов" остался на вторую зимовку. На борту — 15 человек во главе с капитаном Константином Бадигиным.

Когда льды хотели раздавить корабль

Сентябрь 1938-го. Из-за движения льдов корабль накренился на 18 градусов. Корпус стонал, шпангоуты скрипели — казалось, судно вот-вот раздавит

Моряки понимали: спасение — только в действии. "Умирающего" "Седова" превратили в научную станцию . Гидрологические исследования, метеорологические наблюдения, замеры температуры воды, изучение ледового покрова. Каждый день — что-то новое.

Добывали образцы грунта с глубины более 3000 метров. Фиксировали течения. Изучали магнитное поле Земли. Следили за дрейфом льда — куда несет и с какой скоростью.

Чтобы спасти судно, команда вручную подрубала ледовый покров вокруг борта, пыталась разгрузить корпус и укрепить переборки брусьями — чтобы хоть немного ослабить давление. Свободного времени практически не было. Если раз в месяц выпадал выходной день — все равно находились дела.

Не заставила себя долго ждать цинга. Питание — консервы, сухари, то, чем удалось запастись. Витаминов катастрофически не хватало. Но сдаваться никто не собирался.

Севернее Нансена

Дрейф продолжался, "Седов" шел неровной линией. К удивлению самих моряков, судно забралось гораздо севернее, чем знаменитый "Фрам" Нансена. Легендарный норвежский корабль провел за 85-й параллелью 121 день. Советские же полярники оставались там 289 дней.

За время дрейфа пароход дважды пересек район, где, по легендам, должна была находиться Земля Санникова — таинственный остров, который якобы видели несколько исследователей в XIX веке. Больше 125 лет ученые спорили о его существовании. Седовцы поставили точку в этом споре: никакой terra incognita на самом деле не было.

Все пятнадцать — Герои

"Седова" освободил ледокол "Иосиф Сталин" 13 января 1940-го — после 812 дней плена. Экспедицию возглавлял дважды Герой Советского Союза Иван Папанин.

За время дрейфа пароход прошел 3307 морских миль — более шести тысяч километров.

К концу января корабли добрались до Баренцбурга, а затем "Георгия Седова" встретили в Мурманске. Экипаж отправили поездом в столицу — 2 февраля моряков приветствовала Москва. На следующий день ледокол наградили орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР все члены экипажа были удостоены звания Героев Советского Союза.

Научный триумф

Собранный седовцами материал оказался бесценным. Океанографические, метеорологические, геофизические и биологические наблюдения — все это заполнило белые пятна в деле изучения Арктики. Данные имели огромное значение для освоения Северного морского пути.

А пароход "Георгий Седов" продолжил службу и ходил по северным морям. Двадцатого октября 1966 года вернулся из своего последнего плавания. В конечной точке, Архангельске, легендарное судно встречали тысячи людей.