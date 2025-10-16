Лавров обсудил с главой МИД Марокко ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе прошедших в четверг переговоров обсудил с главой МИД Марокко Насером Буритой ситуации на пространстве Северной Африки и в Сахаро-Сахельском регионе, сообщил МИД РФ.