Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Марокко ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/lavrov-2048740424.html
Лавров обсудил с главой МИД Марокко ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе
Лавров обсудил с главой МИД Марокко ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе - РИА Новости, 16.10.2025
Лавров обсудил с главой МИД Марокко ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе прошедших в четверг переговоров обсудил с главой МИД Марокко Насером Буритой ситуации на пространстве Северной Африки и в... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T23:16:00+03:00
2025-10-16T23:16:00+03:00
в мире
россия
северная африка
марокко
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579029296_0:233:3159:2010_1920x0_80_0_0_f97d00df4a00cc2f3f3d3f17a67a5847.jpg
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048607176.html
россия
северная африка
марокко
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579029296_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_2a86a8976ee2f351d78e18d3949b2f9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, северная африка, марокко, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Северная Африка, Марокко, Сергей Лавров, ООН
Лавров обсудил с главой МИД Марокко ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе

Лавров обсудил с главой Буритой ситуацию в Северной Африке

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе прошедших в четверг переговоров обсудил с главой МИД Марокко Насером Буритой ситуации на пространстве Северной Африки и в Сахаро-Сахельском регионе, сообщил МИД РФ.
Бурита прибыл в Москву для участия в очередном 8-м заседании межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в качестве ее сопредседателя.
"Обменялись мнениями относительно динамики развития ситуации на пространстве Северной Африки и в Сахаро-Сахельском регионе. При этом была подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании внешнеполитической координации, в том числе в интересах урегулирования сохраняющихся в ближневосточном регионе и Африке кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами с опорой на основополагающие принципы и нормы международного права при центральной роли ООН", - говорится в сообщении.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Россия готова помочь разрешить ближневосточную ситуацию, заявил Лавров
Вчера, 14:02
 
В миреРоссияСеверная АфрикаМароккоСергей ЛавровООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала