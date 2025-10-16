Рейтинг@Mail.ru
Путин и глава Сирии обсуждали вопрос военных баз России, заявил Лавров - РИА Новости, 16.10.2025
06:11 16.10.2025 (обновлено: 06:16 16.10.2025)
Путин и глава Сирии обсуждали вопрос военных баз России, заявил Лавров
Путин и глава Сирии обсуждали вопрос военных баз России, заявил Лавров
россия, сирия, москва, сергей лавров, ахмед аш-шараа, владимир путин
Россия, Сирия, Москва, Сергей Лавров, Ахмед аш-Шараа, Владимир Путин
Путин и глава Сирии обсуждали вопрос военных баз России, заявил Лавров

Лавров: Путин и глава Сирии обсуждали вопрос военных баз России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, затрагивали ли президент РФ Владимир Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве вопрос военных баз РФ, заявил РИА Новости, что в ходе встречи обсуждалось всё.
"Обсуждалось всё", - сказал Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о том, что вопрос российских военных баз в Сирии так или иначе будет затрагиваться в ходе переговоров Путина и аш-Шараа.
Сирия - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сирия готова предложить России помощь в поддержке восстановления республики
Вчера, 23:45
 
