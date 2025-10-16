https://ria.ru/20251016/lavrov-2048523818.html
Путин и глава Сирии обсуждали вопрос военных баз России, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, затрагивали ли президент РФ Владимир Путин и лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве вопрос... РИА Новости, 16.10.2025
Лавров: Путин и глава Сирии обсуждали вопрос военных баз России