Глава МВД Латвии отрицает планы массово депортировать россиян - РИА Новости, 16.10.2025
15:08 16.10.2025
Глава МВД Латвии отрицает планы массово депортировать россиян
Власти Латвии не намерены массово депортировать россиян, на данный момент такая угроза сохраняется примерно для 500 граждан, но решения будут приниматься... РИА Новости, 16.10.2025
Глава МВД Латвии отрицает планы массово депортировать россиян

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Власти Латвии не намерены массово депортировать россиян, на данный момент такая угроза сохраняется примерно для 500 граждан, но решения будут приниматься индивидуально, утверждает глава латвийского МВД Рихардс Козловскис.
"Мы не предусматриваем каких-то массовых выдворений. Отдельные случаи есть и, скорее всего, они еще будут. Но каждое подобное решение будет приниматься индивидуально", - сказал Козловскис в эфире Латвийского радио 4.
По его словам, требования для получения постоянного вида на жительство не выполнили около 500 граждан России, они могут быть выдворены из Латвии.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего нужно было сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
Ранее конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ.
