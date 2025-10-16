Глава МВД Латвии отрицает планы массово депортировать россиян

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Власти Латвии не намерены массово депортировать россиян, на данный момент такая угроза сохраняется примерно для 500 граждан, но решения будут приниматься индивидуально, утверждает глава латвийского МВД Рихардс Козловскис.

"Мы не предусматриваем каких-то массовых выдворений. Отдельные случаи есть и, скорее всего, они еще будут. Но каждое подобное решение будет приниматься индивидуально", - сказал Козловскис в эфире Латвийского радио 4.