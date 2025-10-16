https://ria.ru/20251016/latviya-2048530383.html
Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче
Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче - РИА Новости, 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче
Россия могла бы действовать более жестко по отношению к балтийским странам, считает 74-летний пенсионер Григорий Еременко, выдворенный из Латвии. РИА Новости, 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия могла бы действовать более жестко по отношению к балтийским странам, считает 74-летний пенсионер Григорий Еременко, выдворенный из Латвии.
"Я могу сказать так: с Прибалтикой Путину надо было бы быть жестче", — сказал он РИА Новости.
Пенсионер добавил, что всю жизнь был за Россию и даже порой ругался со старшим братом, занимавшим противоположную позицию.
По его словам, ему нравятся высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова
о нынешнем состоянии западных стран.
Накануне Еременко вручили российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк
.
Власти Латвии требуют от проживающих в стране россиян оформлять статус постоянного жителя ЕС
. Для этого нужно сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники. Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что 841 гражданин России этот статус не оформил, поэтому они должны покинуть республику до 13 октября.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них примерно 40 процентов — русскоязычные. При этом государственный язык один — латышский, русский имеет статус иностранного.