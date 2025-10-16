Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия могла бы действовать более жестко по отношению к балтийским странам, считает 74-летний пенсионер Григорий Еременко, выдворенный из Латвии.

"Я могу сказать так: с Прибалтикой Путину надо было бы быть жестче", — сказал он РИА Новости.

Пенсионер добавил, что всю жизнь был за Россию и даже порой ругался со старшим братом, занимавшим противоположную позицию.

По его словам, ему нравятся высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова о нынешнем состоянии западных стран.

Накануне Еременко вручили российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

Власти Латвии требуют от проживающих в стране россиян оформлять статус постоянного жителя ЕС . Для этого нужно сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники. Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что 841 гражданин России этот статус не оформил, поэтому они должны покинуть республику до 13 октября.