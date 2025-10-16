Рейтинг@Mail.ru
Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 16.10.2025 (обновлено: 09:47 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/latviya-2048530383.html
Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче
Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче - РИА Новости, 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче
Россия могла бы действовать более жестко по отношению к балтийским странам, считает 74-летний пенсионер Григорий Еременко, выдворенный из Латвии. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:13:00+03:00
2025-10-16T09:47:00+03:00
в мире
россия
латвия
прибалтика
сергей лавров
ирина волк
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048542782_0:218:1281:938_1920x0_80_0_0_b37df5def1b9f6b15a0f2ff6286de527.jpg
https://ria.ru/20251016/pensioner-2048526534.html
https://ria.ru/20251015/latviya-2048422702.html
россия
латвия
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048542782_0:185:1280:1145_1920x0_80_0_0_67f868416062e739921bd00a0ae9da44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, латвия, прибалтика, сергей лавров, ирина волк, евросоюз, politico
В мире, Россия, Латвия, Прибалтика, Сергей Лавров, Ирина Волк, Евросоюз, Politico
Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче

Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина жестче относиться к Прибалтике

© Фото : ANDREJS PAGORS LIVEГригорий Еременко
Григорий Еременко - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : ANDREJS PAGORS LIVE
Григорий Еременко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия могла бы действовать более жестко по отношению к балтийским странам, считает 74-летний пенсионер Григорий Еременко, выдворенный из Латвии.
"Я могу сказать так: с Прибалтикой Путину надо было бы быть жестче", — сказал он РИА Новости.
Полицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал об отношении властей к русским
07:07
Пенсионер добавил, что всю жизнь был за Россию и даже порой ругался со старшим братом, занимавшим противоположную позицию.
По его словам, ему нравятся высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова о нынешнем состоянии западных стран.
Накануне Еременко вручили российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Власти Латвии требуют от проживающих в стране россиян оформлять статус постоянного жителя ЕС. Для этого нужно сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники. Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что 841 гражданин России этот статус не оформил, поэтому они должны покинуть республику до 13 октября.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них примерно 40 процентов — русскоязычные. При этом государственный язык один — латышский, русский имеет статус иностранного.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Госдума призвала проработать ответные меры на высылку россиян из Латвии
Вчера, 16:14
 
В миреРоссияЛатвияПрибалтикаСергей ЛавровИрина ВолкЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала