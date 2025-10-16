Рейтинг@Mail.ru
В Латвии хотят выгнать всех русскоязычных, считает выдворенный пенсионер - РИА Новости, 16.10.2025
07:39 16.10.2025
В Латвии хотят выгнать всех русскоязычных, считает выдворенный пенсионер
В Латвии хотят выгнать всех русскоязычных, считает выдворенный пенсионер - РИА Новости, 16.10.2025
В Латвии хотят выгнать всех русскоязычных, считает выдворенный пенсионер
Власти Латвии хотели бы депортировать из страны всех граждан РФ и русскоязычных, заявил РИА Новости выдворенный латвийскими властями 74-летний пенсионер... РИА Новости, 16.10.2025
Пенсионер Еременко: власти Латвии хотели бы выгнать всех русскоязычных

Пенсионер Еременко: власти Латвии хотели бы выгнать всех русскоязычных

© МВД РоссииПолицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт
Полицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© МВД России
Полицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Власти Латвии хотели бы депортировать из страны всех граждан РФ и русскоязычных, заявил РИА Новости выдворенный латвийскими властями 74-летний пенсионер Григорий Еременко.
"Власти Латвии, мне кажется, хотели бы выдворить из страны всех граждан России и русскоязычных, они для этого даже специально законы придумали. Русские (властям - ред.) стали неугодными", - заявил Еременко.
Российские полицейские, как сообщила 14 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, вручили 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, российский паспорт.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
