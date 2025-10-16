В Латвии россиянину грозит тюрьма и депортация за критику властей

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Суд в Латвии приговорил 53-летнего гражданина России Сергея Хроменкова к одному году лишения свободы и последующей депортации за четыре ролика в соцсети TikTok, в которых он критиковал националистическую политику республики и запрет русского языка, сообщила в четверг газета Latvijas Avīze.
«
"Курземский районный суд в Вентспилсе 15 октября вынес приговор по уголовному делу гражданина России Сергея Хроменкова, обвиняемого в преступлениях против человечности, против мира и публичном восхвалении военных преступлений, совершённых с использованием автоматизированной системы обработки данных. Суд приговорил Хроменкова к одному году лишения свободы с последующей депортацией из страны", - говорится в сообщении.
После депортации Хроменкову будет запрещен въезд в Латвию в течение четырех лет, сам он вину не признал. У Хроменкова есть латвийский вид на жительство, который истекает в середине 2026 года.
«
"Я живу в демократической и свободной стране. Возможно, мои высказывания были слишком резкими, но нигде в них не было содержания того уголовного преступления, в котором меня обвиняют. Единственное, что меня удивляет - это просьба о моей депортации. Мне 53 года, в ноябре исполнится 54. Я родился в Латвии, куда меня депортируют?" - приводит издание последнее слово Хроменкова на суде.
Ранее парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия ближе 200 метров к памятникам советским солдатам. За празднование Дня Победы, возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов в Латвии заводили административные и уголовные дела.
Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. При этом каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС (признана преступной организацией на Нюрнбергском трибунале) и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.