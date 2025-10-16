Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал о последствиях блокировки пенсии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко из-за блокировки латвийскими властями его российской пенсии вынужден был потратить все деньги, которые копил на лечение зубов, на еду, об этом он сам рассказал РИА Новости.