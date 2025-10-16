Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал о последствиях блокировки пенсии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко из-за блокировки латвийскими властями его российской пенсии вынужден был потратить все деньги, которые копил на лечение зубов, на еду, об этом он сам рассказал РИА Новости.
"В Латвии я собирался зубы вставить. Копил деньги (на стоматолога – ред.), и когда Латвия заблокировала мою российскую пенсию, пришлось эти зубы съесть (потратить накопления на еду – ред.)", - рассказал Еременко.
Он добавил, что сообщение о блокировке пенсии ему пришло по почте. При этом он отметил, что такого нет в других странах Европы.
Кроме того, Еременко сообщил, что у него забрали ПМЖ и отправили сдавать экзамен на знание латышского языка, который, по словам пенсионера, стоит 52 евро.
Накануне, как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские вручили 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, российский паспорт.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего нужно было сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.