Кухарук: без поддержки ТрИЗов невозможно сохранить текущий уровень добычи

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Без специальных мер поддержки для недропользователей, разрабатывающих месторождения с трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ), не получится сохранить текущий уровень добычи нефти, заявил губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

Заявление прозвучало на полях Российской энергетической недели.

"Нужно создание комфортных и экономически выгодных условий, налоговые преференции, поддержка как на федеральном, так и на региональном уровнях для недропользователей, которые ориентированы на работу с такими месторождениями. Без этого к ТрИЗам будет невозможно подходить и невозможно сохранить объем добычи, который сегодня есть", - сообщил РИА Новости губернатор.

Он указал, что доля трудноизвлекаемых запасов нефти в общем объеме добычи увеличивается, составив в 2024 году 26%. Прогнозируется, что до 2030 года она может достигнуть 50%.

Кухарук добавил, что Югра в этом году разработала и утвердила Концепцию развития ресурсной базы углеводородного сырья в регионе до 2050 года. Она созвучна общероссийской энергостратегией.