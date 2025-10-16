https://ria.ru/20251016/kukharuk-2048698196.html
Кухарук: без поддержки ТрИЗов невозможно сохранить текущий уровень добычи
Кухарук: без поддержки ТрИЗов невозможно сохранить текущий уровень добычи - РИА Новости, 16.10.2025
Кухарук: без поддержки ТрИЗов невозможно сохранить текущий уровень добычи
Без специальных мер поддержки для недропользователей, разрабатывающих месторождения с трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ), не получится сохранить текущий уровень
Кухарук: без поддержки ТрИЗов невозможно сохранить текущий уровень добычи
Кухарук: без поддержки ТрИЗов невозможно сохранить текущий уровень добычи
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Без специальных мер поддержки для недропользователей, разрабатывающих месторождения с трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ), не получится сохранить текущий уровень добычи нефти, заявил губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.
Заявление прозвучало на полях Российской энергетической недели.
"Нужно создание комфортных и экономически выгодных условий, налоговые преференции, поддержка как на федеральном, так и на региональном уровнях для недропользователей, которые ориентированы на работу с такими месторождениями. Без этого к ТрИЗам будет невозможно подходить и невозможно сохранить объем добычи, который сегодня есть", - сообщил РИА Новости губернатор.
Он указал, что доля трудноизвлекаемых запасов нефти в общем объеме добычи увеличивается, составив в 2024 году 26%. Прогнозируется, что до 2030 года она может достигнуть 50%.
Кухарук добавил, что Югра в этом году разработала и утвердила Концепцию развития ресурсной базы углеводородного сырья в регионе до 2050 года. Она созвучна общероссийской энергостратегией.
"Прежде всего концепция касается существующих месторождений, минерально-сырьевых баз. Это новые подходы, новые технологические решения, которые позволят нам обеспечить экономическую эффективность добычи углеводородного сырья из тех месторождений, которые имеют либо высокую выработанность, либо некогда были признаны нерентабельными. Не было тех самых цифровых решений, которые позволяли бы к ним подступиться. Сегодня такие решения есть", - констатировал губернатор.