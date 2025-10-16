Рейтинг@Mail.ru
18:31 16.10.2025 (обновлено: 19:13 16.10.2025)
Кухарук: без поддержки ТрИЗов невозможно сохранить текущий уровень добычи
Кухарук: без поддержки ТрИЗов невозможно сохранить текущий уровень добычи
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Без специальных мер поддержки для недропользователей, разрабатывающих месторождения с трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ), не получится сохранить текущий уровень добычи нефти, заявил губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.
Первая в России муниципальная школа цифровых видов спорта в Сургутском районе - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Первый в России Центр цифровых видов спорта открылся в Югре
11 октября, 18:34
"Нужно создание комфортных и экономически выгодных условий, налоговые преференции, поддержка как на федеральном, так и на региональном уровнях для недропользователей, которые ориентированы на работу с такими месторождениями. Без этого к ТрИЗам будет невозможно подходить и невозможно сохранить объем добычи, который сегодня есть", - сообщил РИА Новости губернатор.
Он указал, что доля трудноизвлекаемых запасов нефти в общем объеме добычи увеличивается, составив в 2024 году 26%. Прогнозируется, что до 2030 года она может достигнуть 50%.
Кухарук добавил, что Югра в этом году разработала и утвердила Концепцию развития ресурсной базы углеводородного сырья в регионе до 2050 года. Она созвучна общероссийской энергостратегией.
"Прежде всего концепция касается существующих месторождений, минерально-сырьевых баз. Это новые подходы, новые технологические решения, которые позволят нам обеспечить экономическую эффективность добычи углеводородного сырья из тех месторождений, которые имеют либо высокую выработанность, либо некогда были признаны нерентабельными. Не было тех самых цифровых решений, которые позволяли бы к ним подступиться. Сегодня такие решения есть", - констатировал губернатор.
Очистные сооружения - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Новые канализационно-очистные сооружения появятся в Сургутском районе Югры
8 октября, 21:48
 
Руслан КухарукЮграЭкономика
 
 
