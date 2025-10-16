Глава парламента Крыма пригласил Ким Чен Ына посетить полуостров

«

"Я пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от имени главы республики и крымчан в Крым. Мы с большим уважением относимся к Северной Корее за их позицию, благодарим за ту помощь, которую они оказали в сложную минуту. Ценим и уважаем, что они оказались рядом", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".