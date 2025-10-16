Рейтинг@Mail.ru
Глава парламента Крыма пригласил Ким Чен Ына посетить полуостров - РИА Новости, 16.10.2025
17:47 16.10.2025
Глава парламента Крыма пригласил Ким Чен Ына посетить полуостров
Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить с визитом Крым.
кндр (северная корея)
республика крым
украина
владимир константинов
ким чен ын
единая россия
кндр (северная корея)
республика крым
украина
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
кндр (северная корея), республика крым, украина, владимир константинов, ким чен ын, единая россия
КНДР (Северная Корея), Республика Крым, Украина, Владимир Константинов, Ким Чен Ын, Единая Россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить с визитом Крым.
Константинов подчеркнул, что в октябре посетил с рабочим визитом КНДР в составе делегации партии "Единая Россия".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Песков раскрыл подробности будущего визита Ким Чен Ына в Россию
24 марта, 12:38
«

"Я пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от имени главы республики и крымчан в Крым. Мы с большим уважением относимся к Северной Корее за их позицию, благодарим за ту помощь, которую они оказали в сложную минуту. Ценим и уважаем, что они оказались рядом", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Глава парламента охарактеризовал Ким Чен Ына как интересного, энергичного и умного человека, который хорошо осведомлен о ситуации в мировой политике и спецоперации на Украине.
"Он понимает всю глубину ответственности, которая на нем лежит, как на руководителе страны", - подчеркнул Константинов.
По его словам, КНДР — развивающееся государство с большими перспективами, интересными, современными объектами, научным потенциалом и тягой к сотрудничеству с Россией.
"Там много русскоговорящих. У них поощряется изучение русского языка", - подчеркнул глава парламента.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время встречи с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Володин провел встречу с Ким Чен Ыном
14 августа, 20:18
 
