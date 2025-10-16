Глава парламента Крыма пригласил Ким Чен Ына посетить полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить с визитом Крым.
Константинов подчеркнул, что в октябре посетил с рабочим визитом КНДР в составе делегации партии "Единая Россия".
«
"Я пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от имени главы республики и крымчан в Крым. Мы с большим уважением относимся к Северной Корее за их позицию, благодарим за ту помощь, которую они оказали в сложную минуту. Ценим и уважаем, что они оказались рядом", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Глава парламента охарактеризовал Ким Чен Ына как интересного, энергичного и умного человека, который хорошо осведомлен о ситуации в мировой политике и спецоперации на Украине.
"Он понимает всю глубину ответственности, которая на нем лежит, как на руководителе страны", - подчеркнул Константинов.
По его словам, КНДР — развивающееся государство с большими перспективами, интересными, современными объектами, научным потенциалом и тягой к сотрудничеству с Россией.
"Там много русскоговорящих. У них поощряется изучение русского языка", - подчеркнул глава парламента.
Володин провел встречу с Ким Чен Ыном
14 августа, 20:18