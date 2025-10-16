Рейтинг@Mail.ru
В Крыму арестовали двух участниц ячейки, распространявшей идеи о халифате - РИА Новости, 16.10.2025
13:12 16.10.2025
В Крыму арестовали двух участниц ячейки, распространявшей идеи о халифате
Суд арестовал двух участниц женской ячейки, распространявшей в Крыму идеи о создании всемирного халифата, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
происшествия, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму арестовали двух участниц ячейки, распространявшей идеи о халифате

Двух участниц ячейки, распространявшей идеи о всемирном халифате, арестовали

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Суд арестовал двух участниц женской ячейки, распространявшей в Крыму идеи о создании всемирного халифата, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
Ранее сообщалось, что в Крыму вскрыта женская ячейка, распространявшая среди мусульман идеи о создании всемирного халифата, задержаны четыре человека. Возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ее деятельности.
"По мере пресечения четырем фигуранткам, задержанным сотрудниками УФСБ: в настоящее время мера пресечения избирается в Киевском районном суде. Двум фигурантам уже избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Двум другим будет избрана в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Жительницу Белгорода будут судить за оправдание терроризма
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
