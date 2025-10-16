https://ria.ru/20251016/krym-2048596969.html
В Крыму арестовали двух участниц ячейки, распространявшей идеи о халифате
В Крыму арестовали двух участниц ячейки, распространявшей идеи о халифате
Суд арестовал двух участниц женской ячейки, распространявшей в Крыму идеи о создании всемирного халифата, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 16.10.2025
В Крыму арестовали двух участниц ячейки, распространявшей идеи о халифате
Двух участниц ячейки, распространявшей идеи о всемирном халифате, арестовали