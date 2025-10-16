Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал заявления главы ФСБ по "Турецкому потоку" важными - РИА Новости, 16.10.2025
13:54 16.10.2025
Песков назвал заявления главы ФСБ по "Турецкому потоку" важными
в мире
россия
самарканд
дмитрий песков
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
турецкий поток
россия
самарканд
в мире, россия, самарканд, дмитрий песков, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), турецкий поток
В мире, Россия, Самарканд, Дмитрий Песков, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Турецкий поток
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Иностранные партнеры, возможно, услышали важные заявления главы ФСБ Александра Бортникова о подготовке британскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Иностранные партнеры, наверное, услышали эти заявления, это важные заявления", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Ранее Бортников на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) в Самарканде заявил, что у российской стороны появились данные о подготовке британскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток".
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Киев и Лондон готовят диверсии против "Турецкого потока", заявил Бортников
