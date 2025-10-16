https://ria.ru/20251016/kreml-2048605852.html
Песков назвал заявления главы ФСБ по "Турецкому потоку" важными
Иностранные партнеры, возможно, услышали важные заявления главы ФСБ Александра Бортникова о подготовке британскими спецслужбами диверсий против газопровода... РИА Новости, 16.10.2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Песков: надеемся, что Запад услышал заявления Бортникова по "Турецкому потоку"