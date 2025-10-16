https://ria.ru/20251016/kreml-2048588325.html
Песков прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти
Песков прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти - РИА Новости, 16.10.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти
Кремль ориентируется на официальные заявления из Дели и Пекина в вопросе закупок российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти
Песков: Россия ориентируется на официальные заявления Дели и Пекина по нефти