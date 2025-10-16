Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/kreml-2048588325.html
Песков прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти
Песков прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти - РИА Новости, 16.10.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти
Кремль ориентируется на официальные заявления из Дели и Пекина в вопросе закупок российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:34:00+03:00
2025-10-16T12:34:00+03:00
в мире
дели
пекин
россия
дмитрий песков
дональд трамп
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
https://ria.ru/20251016/indiya-2048531325.html
дели
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дели, пекин, россия, дмитрий песков, дональд трамп, нарендра моди
В мире, Дели, Пекин, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Песков прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти

Песков: Россия ориентируется на официальные заявления Дели и Пекина по нефти

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кремль ориентируется на официальные заявления из Дели и Пекина в вопросе закупок российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России.
"Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от министерства иностранных дел Индии из Дели, из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны, и вот собственно мы на них и ориентируемся", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Трампа.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Глава МИД Индии заявил о расширении закупок энергоносителей у США
08:19
 
В миреДелиПекинРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала