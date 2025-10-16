https://ria.ru/20251016/korrespondent-2048668377.html
Корреспондент РИА Новости стала лауреатом премии "Энергия пера"
Корреспондент РИА Новости Елизавета Машинина стала лауреатом премии "Энергия пера". 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Елизавета Машинина стала лауреатом премии "Энергия пера".
В четверг на полях Российской энергетической недели вице-премьер Александр Новак
и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
наградили лауреатов премии "Энергия пера".
Среди лауреатов премии корреспондент РИА Новости Елизавета Машинина. Она заняла второе место в номинации "Лучшая статья об энергетике от информационного агентства".
«
"Я очень рад, что премия "Энергия пера" стала неотъемлемой частью и такой действительно очень доброй традицией этого форума. Я очень рад, что к этой премии проявляется большой интерес. И главное, что постоянно из года в год повышается качество участников и претендентов на эту премию", - сказал Песков па церемонии награждения победителей премии "Энергия пера".
Он также отметил, что Российская энергетическая неделя совершенно уникальна по своему содержанию и по своей интересности.
"Действительно, здесь идет речь о всем, что связано с энергией, с энергетикой. А в свою очередь в нашей стране с энергетикой связано очень многое", - добавил Песков и поздравил всех номинантов и победителей премии.
В свою очередь вице-премьер Новак поблагодарил номинантов и лауреатов премии за освещение работы топливно-энергетического комплекса.
"Вы находитесь на острие событий, быстрее всех узнаете новости, анализируете, общаетесь с представителями топливно-энергетических компаний, создаете информационный повод и фон. Я хочу вам сказать спасибо", - сказал Новак.