Корреспондент РИА Новости стала лауреатом премии "Энергия пера"

"Я очень рад, что премия "Энергия пера" стала неотъемлемой частью и такой действительно очень доброй традицией этого форума. Я очень рад, что к этой премии проявляется большой интерес. И главное, что постоянно из года в год повышается качество участников и претендентов на эту премию", - сказал Песков па церемонии награждения победителей премии "Энергия пера".