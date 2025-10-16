https://ria.ru/20251016/kompanii-2048595368.html
Компании в США ждут сигнала к сотрудничеству с Россией, заявил Дмитриев
Компании в США ждут сигнала к сотрудничеству с Россией, заявил Дмитриев - РИА Новости, 16.10.2025
Компании в США ждут сигнала к сотрудничеству с Россией, заявил Дмитриев
Многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:05:00+03:00
2025-10-16T13:05:00+03:00
2025-10-16T13:05:00+03:00
экономика
россия
сша
америка
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
https://ria.ru/20251016/dialog-2048595199.html
россия
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, америка, кирилл дмитриев
Экономика, Россия, США, Америка, Кирилл Дмитриев
Компании в США ждут сигнала к сотрудничеству с Россией, заявил Дмитриев
Дмитриев: многие компании США ждут политического сигнала о начале сотрудничества