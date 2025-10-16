Рейтинг@Mail.ru
Компании в США ждут сигнала к сотрудничеству с Россией, заявил Дмитриев - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/kompanii-2048595368.html
Компании в США ждут сигнала к сотрудничеству с Россией, заявил Дмитриев
Компании в США ждут сигнала к сотрудничеству с Россией, заявил Дмитриев - РИА Новости, 16.10.2025
Компании в США ждут сигнала к сотрудничеству с Россией, заявил Дмитриев
Многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:05:00+03:00
2025-10-16T13:05:00+03:00
экономика
россия
сша
америка
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
https://ria.ru/20251016/dialog-2048595199.html
россия
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, америка, кирилл дмитриев
Экономика, Россия, США, Америка, Кирилл Дмитриев
Компании в США ждут сигнала к сотрудничеству с Россией, заявил Дмитриев

Дмитриев: многие компании США ждут политического сигнала о начале сотрудничества

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Этот интерес, он сохраняется, он есть", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах РЭН, отвечая на вопрос, ждут ли компании США политического сигнала для работы с Россией.
"И это важно, потому что эти компании постоянно также говорят администрации США, что с Россией надо находить точки соприкосновения, и эти проекты - это в интересах, в том числе бизнес-интересах Америки. Поэтому Россия, безусловно, будет исходить только из своих национальных интересов, будет, соответственно, только пускать на миноритарные доли и определять, в какие именно проекты", - добавил он.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Байден сделал все для разрушения диалога с Россией, заявил Дмитриев
13:05
 
ЭкономикаРоссияСШААмерикаКирилл Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала