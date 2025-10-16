СМИ: в Колумбии задержали одного из лидеров банды "Поезд Арагуа"

По сведениям полиции, "Адриансито" перебрался в Колумбию в 2023 году, чтобы укрыться от преследования после серии ударов по группировке на территории Венесуэлы. Его арест стал одним из самых значимых в структуре "Поезда Арагуа" в последние месяцы.