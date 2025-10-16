Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Колумбии задержали одного из лидеров банды "Поезд Арагуа"
00:23 16.10.2025
СМИ: в Колумбии задержали одного из лидеров банды "Поезд Арагуа"
СМИ: в Колумбии задержали одного из лидеров банды "Поезд Арагуа"
СМИ: в Колумбии задержали одного из лидеров банды "Поезд Арагуа"

МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. Один из самых разыскиваемых преступников в Венесуэле, Адриан Хосе Родригес Гудиньo, известный как "Адриансито", был задержан полицией Колумбии в ходе спецоперации в муниципалитете Ла-Сеха, департамента Антиокия, сообщила радиостанция Caracol.
"Информация об аресте подтверждена директором Управления по борьбе с похищениями людей и вымогательством полковником Эдгаром Андресом Корреа Тобоном. Мужчина, идентифицированный как Адриан Хосе Родригес, находился в розыске Интерпола по обвинению в похищении людей, убийстве, вымогательстве и краже", - сообщила радиостанция на своем сайте.
На месте столкновения поездов в Словакии - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Словакии задержали машиниста, подозреваемого в столкновении поездов
14 октября, 16:31
По данным СМИ, операция прошла при содействии Управления по борьбе с наркотиками DEA и маршалов США. Преступник скрывался в Колумбии под прикрытием торговца автомобилями, несмотря на международный ордер на его арест.
Власти Венесуэлы считают Родригеса Гудиньo одним из главарей тюремной банды "Поезд Арагуа", который контролировал преступную деятельность в штате Сулия, в частности в городах Кабимас и Маракайбо.
По сведениям полиции, "Адриансито" перебрался в Колумбию в 2023 году, чтобы укрыться от преследования после серии ударов по группировке на территории Венесуэлы. Его арест стал одним из самых значимых в структуре "Поезда Арагуа" в последние месяцы.
Ранее сообщалось, что в результате другой операции был ликвидирован один из руководителей этой венесуэльской банды, скрывавшийся в чилийском городе Сабанета, где полиция также задержала троих предполагаемых участников организации.
Итальянский полицейский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Италии случайно задержали крупного наркодилера
13 октября, 14:06
 
