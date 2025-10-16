Умер генерал Кизюн

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ушел из жизни генерал-полковник в отставке Николай Кизюн, известный военачальник, ветеран Афганской войны, автор военных учебников и пособий, сообщил в четверг РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.
"С прискорбием сообщаю, что ушел из жизни наш ветеран Николай Фадеевич, большой ученый, военачальник, автор многочисленных научных, военных и философских публикаций. Один из тех, с кем здоровался наш Верховный главнокомандующий на Параде Победы несколько лет назад", - сказал Дерябин.
Николай Кизюн родился 20 января 1928 года в деревне Любаровка в Кемеровской области в семье сельского механика. По происхождению украинец - его деды по отцовской и материнской линиям приехали в Сибирь в период Столыпинской реформы.
В 1949 году окончил Харьковское танковое училище. В 1954 году окончил Львовские курсы по подготовке политсостава и был направлен на политработу в войска. В 1963 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина. В 1969 году окончил Военную академию Генштаба ВС СССР.
С 1978 года - начальник политического управления - член Военного совета Сибирского военного округа. С 1982 года был в звании генерал-лейтенанта начальником политотдела группы советских военных советников в Афганистане - заместителем Главного военного советника по политической части. С августа 1987 года начальник Военно-политической академии. В 1990 году избран профессором по кафедре партийно-политической работы этой академии. С апреля 1992 года - в отставке.
С 2005 года - первый вице-президент и член президиума Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Депутат Верховного Совета РСФСР 10-11 созывов (1979—1989 годы). Депутат Верховного Совета Белорусской ССР 7-8 созывов (1970—1979 годы). Делегат XXV, XXVI, XXVII съездов КПСС и XVIII партийной конференции КПСС, а также съездов Коммунистических партий Украины (1965 год) и Белоруссии (1974 год).
Автор учебников и учебных пособий по военно-философской тематике и партийно-политической работе в Вооружённых силах, а также учебных пособий для офицеров афганской армии. Соавтор книг "История Сибирского военного округа" (1981), "Народно-демократическая революция в Афганистане".