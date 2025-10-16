Торговая война США и Китая набирает обороты, считает политолог

БАКУ, 16 окт - РИА Новости. Торговая война США и Китая не прекращалась со времен первого срока президента США Дональда Трампа, но набирает новые обороты, стороны пытаются усилить переговорные позиции, но исход этого процесса не предопределен, считает РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.

Пекин ранее отреагировал на заявление Трампа о 100-процентных пошлинах против Китая , обвинив Вашингтон в двойных стандартах. В среду Трамп заявил, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем.

"Торговая война США и Китая набирает новые экстремальные обороты. Итак, если мы говорим о торговой войне США и КНР, то можно ли говорить вообще в принципе о том, что она завершалась с таких времен, когда еще шел первый срок президентства Дональда Трампа? На мой взгляд, она и не прекращалась, но немного модифицировалась. Если мы говорим о первом сроке Трампа, то тогда вообще в принципе представление о торговой войне было чем-то революционным с точки зрения изменения ситуации международных отношениях, ведь до этого существовали представления о том, что Китай может политические измениться", - сказал эксперт.

По его словам, существовали представления о том, что Китай и Америка могут сосуществовать как две крупные державы, действующие со схожих политических позиций.

"Однако первый срок Дональда Трампа, эскалация комплексной конкуренции с КНР и наконец торговая война окончательно поставили точку в данном вопросе. В этих представлениях мы стали говорить о росте противоречий США и Китая, мы стали говорить о торговой войне, что добавляло еще больше противоречий и в политической, и в идеологической и прочих сферах. И тогда мы приветствовали подписание первой фазы торгового соглашения между США и КНР в начале 2020 года. Было ли она успешным? Сегодня трудно сказать, поскольку на него наложились пандемия коронавируса и связанные с ней экономические трудности", - отметил собеседник агентства.

Нежданов подчеркнул, что ту торговую войну вряд ли можно было считать полностью завершенной, потому что обе стороны вышли из нее неудовлетворенными.

"США не были удовлетворены в связи с тем, что самая первая фаза торгового соглашения не поддавалась оценке с точки зрения выполнения ввиду пандемии коронавируса, а Китай был неудовлетворен тем, что США сохранили элементы противоречия в отношениях с ним. Президентский срок (экс-главы США Джо - ред.) Байдена сначала привел к ожиданиям, что американская администрация попробует выправить отношения с КНР, пострадавшие во время первого срока Дональда Трампа. Однако мы должны обратить внимание на то, что администрация Байдена скорее подтвердила межпартийный консенсус демократов и республиканцев на сдерживании Китая и на введение комплексной конкуренции с КНР", - сказал он.

По мнению эксперта, время президентства Байдена характеризовалось и новыми санкциями в отношении Китая, и попытками сдерживания КНР, однако, в отличие от администрации Трампа, всё это делалось "тише".

"Всё это делалось без излишней медиатизации. Возвращение Трампа в Белый дом в 2025 году привело к возобновлению той самой медийной и политической повестки, которая демонстрирует комплексную конкуренцию США и КНР. За неполный календарный год мы стали свидетелями нескольких фаз торговых противоречий США и Китая. Это и введение запредельных пошлин в отношении друг друга. Это и попытки переговоров. И сегодня мы находимся в интересной ситуации. Уже несколько раз США вводили отсрочку от чрезмерных пошлин в отношении Китая для ведения переговорного процесса и достижения торгового соглашения", - сказал Нежданов.

Однако, по словам китаеведа, сейчас, осенью 2025 года, стороны пытаются усилить свои переговорные позиции.

"Китай ввел ограничения на поставку редкоземельных металлов, США заявили о готовности ввести дополнительные пошлины с целью давления на Китай. На мой взгляд, всё это не более чем усиление переговорных позиций для достижение какого-то соглашения. Тем не менее, нужно понимать, что у переговоров результат не предопределен, а значит, стороны могут и не добиться своих результатов, вводя дополнительные ограничения и организовывая давление на контрагента. В этой связи, с другой стороны, мы были свидетелями того, как США и Китай демонстрировали готовность идти на уступки", - отметил эксперт.

Нежданов также напомнил о заявлениях, касавшихся соглашения по TikTok, а также заявлениях США политического характера, в том числе в отношении ситуации на острове Тайвань