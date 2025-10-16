https://ria.ru/20251016/kitay-2048558911.html
Китай ответил на призыв Трампа не закупать российскую нефть
Китай ответил на призыв Трампа не закупать российскую нефть - РИА Новости, 16.10.2025
Китай ответил на призыв Трампа не закупать российскую нефть
Китай решительно ответит на возможные нарушения его прав и интересов, заявил официальный представитель МИД Линь Цзянь, комментируя призыв президента США... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:17:00+03:00
2025-10-16T11:17:00+03:00
2025-10-16T14:48:00+03:00
в мире
китай
вашингтон (штат)
пекин
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048563847_0:249:2500:1655_1920x0_80_0_0_cf1638448c0980f75915cb9cdf5055c8.jpg
https://ria.ru/20251014/voyna-2048062919.html
https://ria.ru/20251016/kitay-2048523351.html
китай
вашингтон (штат)
пекин
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048563847_113:0:2336:1667_1920x0_80_0_0_9f7909e37783c51d7e2fb800fabd80e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, вашингтон (штат), пекин, дональд трамп, сша
В мире, Китай, Вашингтон (штат), Пекин, Дональд Трамп, США
ПЕКИН, 16 окт — РИА Новости. Китай решительно ответит на возможные нарушения его прав и интересов, заявил официальный представитель МИД Линь Цзянь, комментируя призыв президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти.
Накануне глава Белого дома объявил, что Нью-Дели якобы отказался закупать энергоресурсы у Москвы, и призвал Пекин поступить таким же образом.
"Если ее законные права и интересы пострадают, китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", — заявил он на брифинге.
Дипломат обвинил Вашингтон
в запугивании и подрыве правил международной экономики. По мнению представителя китайского МИД, действия США
— типичный пример экономического принуждения, они угрожают стабильности производственных цепочек.
Торговая война между странами
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, а также с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Такой шаг вызвал резкое недовольство Трампа
. Десятого октября он заявил, что с 1 ноября или раньше Штаты введут пошлину на товары из Китая
в размере 100 процентов сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина
в сфере торговли.
В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американских судов, который уже начал действовать. В Китае назвали такую меру вынужденной.
Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.