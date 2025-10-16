Китай ответил на призыв Трампа не закупать российскую нефть

ПЕКИН, 16 окт — РИА Новости. Китай решительно ответит на возможные нарушения его прав и интересов, заявил официальный представитель МИД Линь Цзянь, комментируя призыв президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти.

Накануне глава Белого дома объявил, что Нью-Дели якобы отказался закупать энергоресурсы у Москвы, и призвал Пекин поступить таким же образом.

"Если ее законные права и интересы пострадают, китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", — заявил он на брифинге.

Дипломат обвинил Вашингтон в запугивании и подрыве правил международной экономики. По мнению представителя китайского МИД, действия США — типичный пример экономического принуждения, они угрожают стабильности производственных цепочек.

Торговая война между странами

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, а также с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

Такой шаг вызвал резкое недовольство Трампа . Десятого октября он заявил, что с 1 ноября или раньше Штаты введут пошлину на товары из Китая в размере 100 процентов сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли.

В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американских судов, который уже начал действовать. В Китае назвали такую меру вынужденной.