Китай ответил на призыв Трампа не закупать российскую нефть - РИА Новости, 16.10.2025
11:17 16.10.2025 (обновлено: 14:48 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/kitay-2048558911.html
Китай ответил на призыв Трампа не закупать российскую нефть
Китай ответил на призыв Трампа не закупать российскую нефть - РИА Новости, 16.10.2025
Китай ответил на призыв Трампа не закупать российскую нефть
Китай решительно ответит на возможные нарушения его прав и интересов, заявил официальный представитель МИД Линь Цзянь, комментируя призыв президента США... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:17:00+03:00
2025-10-16T14:48:00+03:00
в мире
китай
вашингтон (штат)
пекин
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048563847_0:249:2500:1655_1920x0_80_0_0_cf1638448c0980f75915cb9cdf5055c8.jpg
https://ria.ru/20251014/voyna-2048062919.html
https://ria.ru/20251016/kitay-2048523351.html
китай
вашингтон (штат)
пекин
сша
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048563847_113:0:2336:1667_1920x0_80_0_0_9f7909e37783c51d7e2fb800fabd80e1.jpg
1920
1920
true
в мире, китай, вашингтон (штат), пекин, дональд трамп, сша
В мире, Китай, Вашингтон (штат), Пекин, Дональд Трамп, США

Китай ответил на призыв Трампа не закупать российскую нефть

© Getty Images / NurPhoto/CostfotoТанкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао
Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto
Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао. Архивное фото
ПЕКИН, 16 окт — РИА Новости. Китай решительно ответит на возможные нарушения его прав и интересов, заявил официальный представитель МИД Линь Цзянь, комментируя призыв президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти.

Накануне глава Белого дома объявил, что Нью-Дели якобы отказался закупать энергоресурсы у Москвы, и призвал Пекин поступить таким же образом.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Англичане обозначили линию китайско-американской войны
14 октября, 08:00
"Если ее законные права и интересы пострадают, китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", — заявил он на брифинге.
Дипломат обвинил Вашингтон в запугивании и подрыве правил международной экономики. По мнению представителя китайского МИД, действия США — типичный пример экономического принуждения, они угрожают стабильности производственных цепочек.

Торговая война между странами

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, а также с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Такой шаг вызвал резкое недовольство Трампа. Десятого октября он заявил, что с 1 ноября или раньше Штаты введут пошлину на товары из Китая в размере 100 процентов сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли.
В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американских судов, который уже начал действовать. В Китае назвали такую меру вынужденной.
Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.
Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Посольство КНР в США ответило на призыв Трампа по отказу от нефти из России
06:04
 
В миреКитайВашингтон (штат)ПекинДональд ТрампСША
 
 
