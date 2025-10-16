Рейтинг@Mail.ru
Китай ответил на угрозы Трампа из-за закупок российской нефти
10:36 16.10.2025 (обновлено: 10:48 16.10.2025)
Китай ответил на угрозы Трампа из-за закупок российской нефти
Китай ответил на угрозы Трампа из-за закупок российской нефти
Китай примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 16.10.2025
2025
Китай ответил на угрозы Трампа из-за закупок российской нефти

МИД КНР: Китай примет решительные меры, если пострадают его интересы

Флаг Китая
Флаг Китая . Архивное фото
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя требования прекратить закупку нефти в РФ и угрозы новых пошлин со стороны президента США Дональда Трампа к другим странам.
"Если его законные права и интересы Китая пострадают, китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", - заявил Линь Цзянь.
МИД КНР обвинил США в экономическом принуждении
