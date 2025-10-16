Рейтинг@Mail.ru
Посольство КНР в США ответило на призыв Трампа по отказу от нефти из России
06:04 16.10.2025 (обновлено: 11:27 16.10.2025)
Посольство КНР в США ответило на призыв Трампа по отказу от нефти из России
Посольство КНР в США ответило на призыв Трампа по отказу от нефти из России
Посольство Китая в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Пекин отвергает давление и принуждение и выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой. РИА Новости, 16.10.2025
Посольство КНР в США ответило на призыв Трампа по отказу от нефти из России

Пресс-секретарь Лю Пэнъюй: КНР отвергает любые формы принуждения и давления

Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао
Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto
Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости, Сергей Попов. Посольство Китая в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Пекин отвергает давление и принуждение и выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Индия якобы готова отказаться от российской нефти "в скором времени", и призвал КНР поступить таким же образом.

«
"Китай твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления", — заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.
Взаимодействие внутри международного сообщества в рамках права разумно и легитимно, оно не вредит интересам третьих сторон и должно уважаться и охраняться, добавил он.
Лю Пэнъюй накануне заявил РИА Новости, что Китай готов к торговой войне с США, но также остается открытым к переговорам. В дипмиссии отметили, что Соединенные Штаты не могут требовать урегулирования конфликта и одновременно угрожать пошлинами.
Вчера, 13:39

Торговая война между странами

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, а также с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Такой шаг вызвал резкое недовольство Трампа. Десятого октября он заявил, что с 1 ноября или раньше Штаты введут пошлину на товары из Китая в размере ста процентов сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли.
В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта, который уже начал действовать. В Китае назвали такую меру вынужденной.
Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.
