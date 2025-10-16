https://ria.ru/20251016/kitay-2048523351.html
Посольство КНР в США ответило на призыв Трампа по отказу от нефти из России
Посольство КНР в США ответило на призыв Трампа по отказу от нефти из России - РИА Новости, 16.10.2025
Посольство КНР в США ответило на призыв Трампа по отказу от нефти из России
Посольство Китая в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Пекин отвергает давление и принуждение и выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T06:04:00+03:00
2025-10-16T06:04:00+03:00
2025-10-16T11:27:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
пекин
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048559809_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6d0bd6ffbc545fb745c544691c8308a3.jpg
https://ria.ru/20251015/kreml-2048378144.html
https://ria.ru/20251015/ssha-2048292365.html
китай
сша
пекин
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048559809_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_1ed1b427436e6166511836708c017b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, дональд трамп, пекин, вашингтон (штат)
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Пекин, Вашингтон (штат)
Посольство КНР в США ответило на призыв Трампа по отказу от нефти из России
Пресс-секретарь Лю Пэнъюй: КНР отвергает любые формы принуждения и давления
ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости, Сергей Попов. Посольство Китая в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Пекин отвергает давление и принуждение и выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Индия якобы готова отказаться от российской нефти "в скором времени", и призвал КНР поступить таким же образом.
«
"Китай твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления", — заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.
Взаимодействие внутри международного сообщества в рамках права разумно и легитимно, оно не вредит интересам третьих сторон и должно уважаться и охраняться, добавил он.
Лю Пэнъюй накануне заявил РИА Новости, что Китай
готов к торговой войне с США
, но также остается открытым к переговорам. В дипмиссии отметили, что Соединенные Штаты не могут требовать урегулирования конфликта и одновременно угрожать пошлинами.
Торговая война между странами
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, а также с литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Такой шаг вызвал резкое недовольство Трампа
. Десятого октября он заявил, что с 1 ноября или раньше Штаты введут пошлину на товары из Китая в размере ста процентов сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина
в сфере торговли.
В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта, который уже начал действовать. В Китае назвали такую меру вынужденной.
Пекин и Вашингтон
фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.