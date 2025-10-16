В Китае патрулировать улицы начали роботы-собаки, пишет Global Times

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полиция Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке КНР начала применять роботов-собак для патрулирования улиц, сообщает китайская газета Global Times.
"Робот-собака недавно приступил к патрулированию улицы Наньшань в районе Цинбо в Ханчжоу… чтобы помогать местным патрулям правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Сейчас робот проходит полевые испытания, уточнили в газете. Робот-собака, оснащенный "мозгом" с искусственным интеллектом и камерой высокого разрешения, может воспринимать окружение и принимать "интеллектуальные решения", сообщает газета со ссылкой на местных властей.
Как отметили в газете, устройство способно обнаруживать незаконную парковку, заблокированные дороги и несанкционированную электропроводку. Как только робот находит эти нарушения, начинает записывать видео, которое потом будет использовано правоохранительными органами в качестве доказательства. На полной зарядке робот-собака может работать 3-4 часа.
Представители местных властей также отметили, что роботы-собаки помогут повысить скорость и точность реагирования экстренных служб, так как роботы передают данные в режиме реального времени, и полицейские смогут тратить меньше времени на рутинные обязанности. Когда "испытательный срок" робота-собаки подойдет к концу, его маршрут патрулирования и круг задач будут расширены.
Ханчжоу - административный центр провинции Чжэцзян, один из самых живописных и исторически значимых городов Китая, который вместе с Сучжоу называют "раем на земле". В этом городе также сосредоточены разработки технологий искусственного интеллекта и цифровой экономики, именно здесь расположены штаб-квартиры компаний DeepSeek и Alibaba Group.
