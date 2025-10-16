Рейтинг@Mail.ru
В Китае патрулировать улицы начали роботы-собаки, пишет Global Times - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/kitaj-2048675540.html
В Китае патрулировать улицы начали роботы-собаки, пишет Global Times
В Китае патрулировать улицы начали роботы-собаки, пишет Global Times - РИА Новости, 16.10.2025
В Китае патрулировать улицы начали роботы-собаки, пишет Global Times
Полиция Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке КНР начала применять роботов-собак для патрулирования улиц, сообщает китайская газета Global Times. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:08:00+03:00
2025-10-16T17:08:00+03:00
в мире
китай
ханчжоу
чжэцзян
alibaba group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048673479_0:56:878:550_1920x0_80_0_0_7d6be55151e00f1d9747b3234d32f361.jpg
https://ria.ru/20251004/optimus--2046363908.html
https://ria.ru/20251005/pylesos-2046507132.html
китай
ханчжоу
чжэцзян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048673479_0:0:864:648_1920x0_80_0_0_f1b75a448d72f231ea3e983504f3c987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, ханчжоу, чжэцзян, alibaba group
В мире, Китай, Ханчжоу, Чжэцзян, Alibaba Group
В Китае патрулировать улицы начали роботы-собаки, пишет Global Times

Global Times: в КНР роботы-собаки помогают полиции патрулировать улицы в Ханчжоу

© Фото : Qingbo subdistrict officeРобот-собака в Ханчжоу, КНР
Робот-собака в Ханчжоу, КНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Qingbo subdistrict office
Робот-собака в Ханчжоу, КНР
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полиция Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке КНР начала применять роботов-собак для патрулирования улиц, сообщает китайская газета Global Times.
По данным газеты, все больше городов в Китае проводят подобные испытания роботов. Например, в мае в Шэньчжэне в провинции Гуандун на юге КНР роботы-собаки применялись при патрулировании на железнодорожной станции.
Робот Optimus тренируется в стиле боевых искусств кунг-фу - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Маск показал, как гуманоид Optimus изучает кунг-фу
4 октября, 14:40
«
"Робот-собака недавно приступил к патрулированию улицы Наньшань в районе Цинбо в Ханчжоу… чтобы помогать местным патрулям правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Сейчас робот проходит полевые испытания, уточнили в газете. Робот-собака, оснащенный "мозгом" с искусственным интеллектом и камерой высокого разрешения, может воспринимать окружение и принимать "интеллектуальные решения", сообщает газета со ссылкой на местных властей.
Как отметили в газете, устройство способно обнаруживать незаконную парковку, заблокированные дороги и несанкционированную электропроводку. Как только робот находит эти нарушения, начинает записывать видео, которое потом будет использовано правоохранительными органами в качестве доказательства. На полной зарядке робот-собака может работать 3-4 часа.
Представители местных властей также отметили, что роботы-собаки помогут повысить скорость и точность реагирования экстренных служб, так как роботы передают данные в режиме реального времени, и полицейские смогут тратить меньше времени на рутинные обязанности. Когда "испытательный срок" робота-собаки подойдет к концу, его маршрут патрулирования и круг задач будут расширены.
Ханчжоу - административный центр провинции Чжэцзян, один из самых живописных и исторически значимых городов Китая, который вместе с Сучжоу называют "раем на земле". В этом городе также сосредоточены разработки технологий искусственного интеллекта и цифровой экономики, именно здесь расположены штаб-квартиры компаний DeepSeek и Alibaba Group.
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Причиной пожара в доме в Курской области стал робот-пылесос
5 октября, 16:40
 
В миреКитайХанчжоуЧжэцзянAlibaba Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала