Китай примет необходимые меры для защиты своих интересов, завил МИД страны - 16.10.2025
11:21 16.10.2025
Китай примет необходимые меры для защиты своих интересов, завил МИД страны
Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя РИА Новости, 16.10.2025
в мире, китай, великобритания, оаэ, лукойл, роснефть
В мире, Китай, Великобритания, ОАЭ, ЛУКОЙЛ, Роснефть
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя внесение Великобританией китайских компаний в список антироссийских санкций.
"Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - заявил дипломат.
В понедельник Великобритания ввела санкции против пяти лиц, 35 организаций и 51 судна в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина. Под санкции попали, в частности, нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", а также российская Национальная система платежных карт (НСПК),
В британском МИД заявили, что санкции направлены на российскую нефтяную отрасль. В список внесен ряд российских компаний и банков, девять китайских компаний и четыре компании из ОАЭ. Под ограничения попали четыре нефтяных терминала в Китае, китайский терминал СПГ в Бэйхае и индо-российская нефтеперерабатывающая и трейдинговая компания Nayara Energy Limited.
Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Посольство КНР в США ответило на призыв Трампа по отказу от нефти из России
Заголовок открываемого материала