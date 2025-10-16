Китай призвал США не использовать Пекин как предлог для незаконных санкций

ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай выступает против того, чтобы США использовали Пекин в качестве предлога для незаконных односторонних санкций, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя требования прекратить закупку нефти в РФ и угрозы новых пошлин со стороны президента США Дональда Трампа к другим странам.