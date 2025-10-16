https://ria.ru/20251016/kitaj-2048554930.html
Китай призвал США не использовать Пекин как предлог для незаконных санкций
Китай призвал США не использовать Пекин как предлог для незаконных санкций - РИА Новости, 16.10.2025
Китай призвал США не использовать Пекин как предлог для незаконных санкций
Китай выступает против того, чтобы США использовали Пекин в качестве предлога для незаконных односторонних санкций, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
Китай призвал США не использовать Пекин как предлог для незаконных санкций
