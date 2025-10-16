Киселев поблагодарил Минобороны за помощь в спасении военкора РИА Новости

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил благодарность Минобороны РФ за заботу и содействие в спасении раненого военкора РИА Новости Юрия Войткевича.

"Мы очень благодарны Министерству обороны за заботу и содействие в спасении нашего раненого военкора Юрия Войткевича, за отношение к военкорам, которое мы чувствуем каждую минуту. Мы рядом и работаем вместе на победу", - сказал Киселев РИА Новости.

Войткевич находится в стабильном состоянии после операции, она прошла успешно.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.