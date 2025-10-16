https://ria.ru/20251016/kiselev-2048743932.html
Киселев поблагодарил Минобороны за помощь в спасении военкора РИА Новости
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
юрий войткевич
иван зуев
андрей стенин
происшествия
дмитрий киселев
Дмитрий Киселев: "Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте"
"Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте", - сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 24".
Коллектив медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит РИА Новости, приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего военкора Ивана Зуева.
Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу проводят операцию, после этого его доставят в Москву, сообщил Киселев.
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил благодарность Минобороны РФ за заботу и содействие в спасении раненого военкора РИА Новости Юрия Войткевича.
"Мы очень благодарны Министерству обороны за заботу и содействие в спасении нашего раненого военкора Юрия Войткевича, за отношение к военкорам, которое мы чувствуем каждую минуту. Мы рядом и работаем вместе на победу", - сказал Киселев РИА Новости.
Войткевич находится в стабильном состоянии после операции, она прошла успешно.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.