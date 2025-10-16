Рейтинг@Mail.ru
Киселев поблагодарил Минобороны за помощь в спасении военкора РИА Новости
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 16.10.2025 (обновлено: 23:49 16.10.2025)
Киселев поблагодарил Минобороны за помощь в спасении военкора РИА Новости
Киселев поблагодарил Минобороны за помощь в спасении военкора РИА Новости - РИА Новости, 16.10.2025
Киселев поблагодарил Минобороны за помощь в спасении военкора РИА Новости
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил благодарность Минобороны РФ за заботу и содействие в спасении раненого... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
юрий войткевич
иван зуев
андрей стенин
происшествия
дмитрий киселев
запорожская область
россия
Новости
Дмитрий Киселев: "Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте"
"Журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что на самом деле происходит на фронте", - сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 24". Коллектив медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит РИА Новости, приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего военкора Ивана Зуева. Тяжелораненому военному корреспонденту РИА Новости Юрию Войткевичу проводят операцию, после этого его доставят в Москву, сообщил Киселев.
запорожская область, россия, юрий войткевич, иван зуев, андрей стенин, происшествия, дмитрий киселев
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Юрий Войткевич, Иван Зуев, Андрей Стенин, Происшествия, Дмитрий Киселев
Киселев поблагодарил Минобороны за помощь в спасении военкора РИА Новости

Киселев поблагодарил Минобороны за помощь в спасении военкора Войткевича

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил благодарность Минобороны РФ за заботу и содействие в спасении раненого военкора РИА Новости Юрия Войткевича.
"Мы очень благодарны Министерству обороны за заботу и содействие в спасении нашего раненого военкора Юрия Войткевича, за отношение к военкорам, которое мы чувствуем каждую минуту. Мы рядом и работаем вместе на победу", - сказал Киселев РИА Новости.
Войткевич находится в стабильном состоянии после операции, она прошла успешно.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Минцифры готово помочь семье погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева
Вчера, 23:28
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЮрий ВойткевичИван ЗуевАндрей СтенинПроисшествияДмитрий Киселев
 
 
Версия 2023.1 Beta
